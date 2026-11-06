В Иран раздават йодни таблетки на хората, живеещи близо до ядрени обекти

Ирански здравен служител потвърди, че властите опитват да снабдят общности в радиус от два до три километра от ядрени съоръжения с йодни таблетки по време на война, съобщи The Times. Според изданието, длъжностното лице е заявило, че разпределението е било в ход. В отчета не се посочва кога са започнали последните доставки, нито се посочва всяко съоръжение, което е било обект на разпределението.

Предпазна мярка по време на война

„Да, разпространяваме йод“, цитира вестник „Таймс“ думите на служителя, според възпроизвеждане на доклада на Израел Хайом. „По време на всяка война сме се опитвали да го разпределим в радиус от два до три километра от ядрените съоръжения“, добави служителят. Тази формулировка сочи към съществуваща практика за готовност, а не установява стартирането на нова национална програма. Радиусът остава приписано твърдение, а не независимо проверена карта на доставките, уточнява изданието.

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Има по-ранни публични доказателства за разпространение в Бушер. През април агенция Fars публикува изявление на заместник-помощника по здравеопазването в Медицинския университет в Бушер, в което се казва, че локалното внедряване е започнало преди 12-дневната война през юни 2025 г., като приоритет са районите около атомната електроцентрала.3

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През април Iran International, позовавайки се на държавния Клуб на младите журналисти, съобщи, че в Бушер са били разпространени 180 000 таблетки йод. При тази по-ранна програма не става ясно кои места са обхванати от последния доклад. Последното твърдение за два до три километра се основава на разказ на The Times на неназован източник.

Ядрени обекти под натиск

Статията на „Таймс“ идва в момент, в който Вашингтон обмисля дали да възобнови мащабната си военна операция срещу Иран. Тръмп е свикал екипа си по национална сигурност, за да обмисли дали да използва подновяване на ударите, икономически натиск или сделка. През септември Ройтерс съобщи, че Тръмп е предупредил Техеран за активността в планината Пикакс, укрепен обект близо до повреденото съоръжение за обогатяване в Натанц с два дълбоко заровени тунелни комплекса.

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Дипломацията продължава успоредно с военното планиране. Иран преглежда предложенията за ядрената си програма чрез посредничеството на Катар, съобщават официални лица, цитирани от The New York Times.

От какво могат да защитят йодните таблетки?

Според Световната здравна организация, калиевият йодид може да намали усвояването на радиоактивен йод от щитовидната жлеза, когато се приема в подходящо време и доза. Ирански представители вече са разграничавали обогатяващите съоръжения от реакторите. В коментари, публикувани на 23 юни 2025 г., служителят на Министерството на здравеопазването Мохсен Фархади заяви, че обекти, сред които Натанз, Фордоу и Исфахан, са обогатителни съоръжения, а не действащи реактори за делене, и че обществеността не е необходимо да приема калиев йодид. Тези коментари се отнасяха до ударите от 2025 г., а не до текуща оценка.

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Говорител на службите за спешна помощ в Исфахан, Абас Абеди, също предупреди да не се приема йод без медицинско наблюдение в предупреждение за гражданска готовност, публикувано на 3 ноември. Калиевият йодид не предпазва от други радиоактивни вещества или външна радиация. СЗО казва, че таблетките трябва да се приемат само когато здравните власти изрично инструктират хората да го правят, а не като обща предпазна мярка в очакване на инцидент

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