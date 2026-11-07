Войната в Украйна:

"Отне ни не повече от 15 минути": Тръмп за новите удари срещу Иран

07 ноември 2026, 7:55 часа 1045 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Отне ни не повече от 15 минути": Тръмп за новите удари срещу Иран

Американската армия е нанесла нови ограничени удари по Иран, а тяхната цел са били системи за противовъздушна отбрана. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. В разговор с журналисти стопанинът на Белия дом определи военните действия като "незначителни". "Бяха изградили известен брой средства за противовъздушна отбрана, но ние ги извадихме от строя, отне ни не повече от 15, а може би и 5 минути", каза американският лидер малко след като пристигна в Уест Палм Бийч, Флорида.

ОЩЕ: Повече иранци искат ядрена бомба сега, отколкото преди войната на Тръмп

Преди това ирански медии съобщиха, че в района на град Суза на остров Кешм са отекнали взривове. Островът се намира в стратегическия за доставките на петрол Ормузки проток. А Тръмп добави, че не било война, само "малка/ограничена военна операция":

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

САЩ нанесоха удари по Иран и в понеделник, като ги определиха като отбранителни. Тогава взривове отекнаха на островите Кешм и Хенгам в Ормузкия проток и в района на намиращия се в съседство на брега на материка град Бандар Абас.

Ударите бяха първите след тежката загуба на Републиканската партия на Тръмп на междинни избори във вторник.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес