"Отне ни не повече от 15 минути": Тръмп за новите удари срещу Иран

Американската армия е нанесла нови ограничени удари по Иран, а тяхната цел са били системи за противовъздушна отбрана. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. В разговор с журналисти стопанинът на Белия дом определи военните действия като "незначителни". "Бяха изградили известен брой средства за противовъздушна отбрана, но ние ги извадихме от строя, отне ни не повече от 15, а може би и 5 минути", каза американският лидер малко след като пристигна в Уест Палм Бийч, Флорида.
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Q: There were reports of strikes near Qeshm Island in Iran today. Did the U.S. do those? Trump: We do minor strikes, but they built a little bit of an anti-aircraft device, and we knocked it out in about 15 minutes, maybe five. https://t.co/5VHSfzSuLp— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026
Преди това ирански медии съобщиха, че в района на град Суза на остров Кешм са отекнали взривове. Островът се намира в стратегическия за доставките на петрол Ормузки проток. А Тръмп добави, че не било война, само "малка/ограничена военна операция":
Trump on Iran: Iran is not a war. It's a minor military operation. https://t.co/Gp44yEXDrL— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026
САЩ нанесоха удари по Иран и в понеделник, като ги определиха като отбранителни. Тогава взривове отекнаха на островите Кешм и Хенгам в Ормузкия проток и в района на намиращия се в съседство на брега на материка град Бандар Абас.
Ударите бяха първите след тежката загуба на Републиканската партия на Тръмп на междинни избори във вторник.
Trump on Iran: We're talking to Iran. https://t.co/JpB2tdKePS— Clash Report (@clashreport) November 6, 2026