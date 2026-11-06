Обрат в цената на петрола: Една важна точка от преговорите САЩ-Иран ще я определя в бъдеще

Цените на петрола се повишиха в петък, 6 ноември, докато инвеститорите преценяват риска от ново военно ескалиране на напрежението между САЩ и Иран след междинните избори в Щатите, наред с перспективите за дипломатически пробив. Веднага след вота на 3 ноември, който доведе до това демократите да си върнат контрола над двете камари на Конгреса, побеждавайки убедително републиканците на Доналд Тръмп, цените на петрола се сринаха с 8-9 долара за барел. В сесията след това понижението продължи, но сега се наблюдава лек обрат.

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт "Брент", който е референтен за Европа, се повишиха с 1,67% до 99,90 долара за барел в началото на азиатската търговия днес, а около 9:10 ч. българско време се търгуват за 99,69 долара. Вчера "Брент" затвори при цена от 98,29 долара за барел.

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Фючърсите на американския суров петрол WTI отбелязаха ръст от 1,43% до 91,69 долара за барел в началото на търговията, а към 9:10 ч. наше време се търгуват за 91,48 долара. Вчера пазарите затвориха при цена от 90,52 долара за барел.

Факторите: споразумението за иранската ядрена програма ще определя цените

Покачването дойде, докато инвеститорите преценяваха дали изходът от междинните избори в САЩ би могъл да проправи пътя за нови действия срещу Иран, което потенциално би застрашило доставките на петрол от Близкия изток.

Боб Макнали, основател и президент на Rapidan Energy Group, заяви в предаването Squawk Box Asia на CNBC, че вижда 80% вероятност за възобновяване на военните действия, като прогнозира, че и двата еталонни сорта петрол биха могли да се покачат отново над 100 долара за барел.

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Въпреки това се появиха и надежди за дипломатическо решение, след като - според агенция Reuters, цитираща високопоставен ирански представител, - Иран е изпратил предложение за ядрена сделка до Вашингтон чрез Катар.

Снимка: Getty Images

В четвъртък Иран съобщи за още три атаки срещу петролни танкери в Ормузкия проток, докато данни от Британската служба за морска търговия (UKMTO) показаха, че нападенията срещу кораби продължават с почти рекордна честота.

„Президентът Доналд Тръмп е решен, като част от своето политическо наследство, почти на всяка цена да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие и да го принуди да се откаже от ядрените си способности“, заяви Макнали. „Иранският режим, от друга страна, не е склонен да го направи. И докато липсва тази основна разлика в преговорното пространство, динамиката на ескалацията остава в сила“, добави той.

Мнението на Макнали се споделя и от други анализатори, сред които главният икономист на Lombard Odier Сами Чаар и ръководителят на отдела за инвестиционна стратегия Лука Биндели.

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