САЩ ще блокират сухопътните маршрути към Иран

Американските въоръжени сили обявиха, че ще създадат 20-членна оперативна група, която да намери начини за прекъсване на сухопътните маршрути към Иран, които според САЩ се използват за превоз на оръжия и незаконни материали, предаде АФП.

Целта е да се разшири обхватът на военноморската блокада на иранските пристанища, наложена от САЩ по време на 8-месечната война между двете страни, в която Техеран също ограничи преминаването през ключовия Ормузки проток, задушавайки глобалните енергийни доставки, посочва агенцията.

Работата на оперативната група "ще ограничи още повече способността на Иран да финансира тероризма, да възстанови оръжейните си заводи и да попълни военните си запаси", заяви шефът на Централното командване на САЩ Брад Купър в изявление, публикувано в социалната платформа X в събота.

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Екипът от цивилни и военни служители, базиран във Флорида, ще координира действията си с американските правителствени агенции за "предотвратяване на движението на съвременни оръжейни системи, технологии с двойно предназначение, материали, подлежащи на санкции и незаконни източници на приходи през сухопътните граници на Иран и Каспийско море", се добавя в изявлението, предаде БНР.

Ислямската революционна гвардия на Иран заяви, че най-новата инициатива на Вашингтон "ще се провали" и няма да доведе до икономически колапс в Ислямската република.

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