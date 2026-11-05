Повече иранци искат ядрена бомба сега, отколкото преди войната на Тръмп

Призивите Иран да се сдобие с ядрени оръжия набират сила сред духовници и политически фигури в Ислямската република - и то не преди, а след началото на войните със САЩ и Израел (12-дневната от юни 2025 г. и настоящата), чиято цел бе Техеран да бъде спрян по пътя към ядрена бомба. Така една някога маргинална позиция сега се превръща в част от основния дебат в страната. Тази промяна настъпва в момент, когато иранските лидери се стремят към дипломатически решения, за да предотвратят подновяване на военните действия.

Мохсен Резаи, най-високопоставеният представител на националната сигурност в Иран, заяви по държавната телевизия, че лидерите обсъждат дали да запазят предвоенната си ядрена доктрина, ако избухне нова война. „Все още не е взето ново решение“, каза той.

Иран отдавна твърди, че ядрената му програма служи за мирни цели. Покойният върховен лидер аятолах Али Хаменей издаде религиозен указ, забраняващ разработването и използването на ядрени оръжия, който е задължителен за институциите, включително армията и Корпуса на ислямската революционна гвардия.

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Духовните лидери настояват за промяна

Водачите на петъчните молитви са се превърнали в изявени застъпници за промяна на тази позиция, съобщи The New York Times.

В Кухдащ, в западната част на Иран, Али Сепахванд призовава за ядрени оръжия, за да се противопостави на Съединените щати, става ясно от разпространяващо се негово видео.

По време на молитвите в Техеран Мохамад Джавад Хадж Али Акбари пък описва промяната на ядрената доктрина като национално изискване. Когато вярващите отговориха с отдавнашен лозунг в защита на ядрената енергия, той им каза, че дебатът вече е надхвърлил това.

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Мохамад Али Шабани, редактор на регионалния новинарски сайт Amwaj.media, казва, че намесата на духовенството е премахнала религиозната пречка пред обсъждането на ядрените оръжия. Дали ще последват политически или стратегически промени, все още остава неясно, добавя той.

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Анализатори, цитирани американското издание, посочват, че Хаменей е търсил възпиращ ефект чрез двусмислие, без да се придобива ядрена бомба. Този подход не успя да предотврати избухването на две войни - през юни 2025 г. и настоящия, в който той беше убит още в началото.

Оттеглянето от договора набира поддръжници

Призивите за излизане от Договора за неразпространение на ядрените оръжия също се засилиха след атаките от 2025 г. Експертът по външни работи от Техеран Мохамад Гадери изтъкна, че оттеглянето, което преди беше позиция на малцинството сред ръководството, се превръща в мнение на мнозинството.

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Омид Мемариан, анализатор в изследователската група DAWN със седалище във Вашингтон, предположи, че дебатът по ядрената тема може да послужи и като средство за натиск в преговорите, докато Катар посредничи между Вашингтон и Техеран.

Президентът Масуд Пезешкиан и бившият президент Хасан Рухани продължават да подкрепят доктрината на Иран за мирно използване на ядрената енергия.

Бившият дипломат Курош Ахмади предупреди в реформистския вестник "Шарг", че изявленията в подкрепа на оръжията могат да подкопаят усилията на официалните лица, които се опитват да предотвратят нова война. Стремежът към създаване на бомба може да увеличи риска от атака, преди Иран да успее да я създаде, твърди той, цитиран от Clash Report.

Сина Тооси от Центъра за международна политика каза пред NYT, че по-нататъшни атаки от страна на САЩ биха могли да подкрепят аргументите в полза на оръжията, чието въвеждане Вашингтон се опитва да предотврати.

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