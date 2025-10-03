Войната в Украйна:

Шеф в ЦСКА призна: Имаше много нереални заплати и от това се получи дисбаланс (ВИДЕО)

03 октомври 2025, 10:28 часа 391 прочитания 0 коментара
„В ЦСКА имаше много нереални заплати и от това се получи дисбаланс, който постави всички ни под това напрежение в момента“. Това разкри спортният директор на „армейците“ Бойко Величков в подкаста „Код Спорт“. Както е известно, в последните месеци „червените“ се разделиха с редица ненужни футболисти, които получаваха много големи месечни възнаграждения, но за сметка на това се представяха изключително слабо на терена.

Бойко Величков коментира случващото се в ЦСКА 

Бойко Величков бе категоричен, че в ЦСКА е имало много неизгодни за клуба договори, които е трябвало да бъдат прекратени. Той говори по множество теми свързани с „червените“ и обясни какъв е моделът за излизане от тежката криза, в която се намира българския гранд.

Спортният директор също така обърна внимание на инфраструктурните проекти на „армейците“ и заяви, че отборът бързо трябва да намери пътя към победите, тъй като изразът „извиняваме се“ вече е започнал да се изтърква и не върви пред феновете на клуба.

"Изразът "извиняваме се" започва да се изтърква" 

„В ЦСКА имаше много нереални заплати и от това се получи дисбаланс, който постави всички ни под това напрежение в момента. Много хора не им се иска ЦСКА да направи добра селекция. И, може би, думата „извиняваме се“ на привържениците, или по-скоро изразът, започва да се изтърква“, обясни Бойко Величков.

