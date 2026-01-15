Шефът на Ботев Пловдив за трансфера на Око-Флекс: "Не знам дали Левски осъзнава риска, може да им отнемат точки"

Вчера, на 14 януари, стана официален трансфера на Армстронг Око-Флекс в Левски от Ботев Пловдив. „Сините“ платиха откупната клауза на ирландското крило и то премина на „Герена“. Не остана тайна, че ръководството на „канарчетата“ не беше съгласно с трансфера, като то се опита да го прекъсне, но не успя. Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов излезе с официална позиция за трансфера с публикация в социалните мрежи.

Илиян Филипов: „Искрено съм учуден от поведението на Левски“

Ето какво написа Филипов: „Като ръководител и човек, който носи отговорност не само към ПФК Ботев Пловдив, но и към българския футбол като цяло, съм искрено учуден от поведението на Левски София в казуса с Армстронг Око-Флекс. При наличие на действащ договор, при официално сезирана FIFA и при висящо производство, Левски избра да обяви футболиста за свой, да подаде документи за картотекиране и да действа така, сякаш няма спор, няма риск и няма последствия.

„Подобни действия не са просто трансферен ход“

Това поведение ме изненадва. Изненадва ме, защото подобни действия не са просто трансферен ход – те са поемане на огромен правен и спортен риск, който не засяга само един клуб, а цялото първенство. Още по-тревожно е, че при евентуално решение на FIFA в полза на Ботев, последствията няма да са само финансови. Тогава говорим за: неправомерно използван футболист; възможно отнемане на точки; ревизия на резултати; и сериозен удар върху доверието в българския футбол.

„Осъзнава ли ръководството на Левски този риск“

Задавам си напълно логичния въпрос: осъзнава ли ръководството на Левски този риск и готово ли е да поеме отговорността за последствията, ако те се реализират? Ботев не търси конфликти. Ботев търси спазване на договори и правила. Ние вече сме предприели всички необходими действия по институционален път – пред FIFA и пред Български футболен съюз – и ще защитим правата си докрай. Но този казус вече не е само „Ботев срещу Левски“. Той се превръща в тест за това дали правилата важат за всички, или важат избирателно. И ако някой днес смята, че може да постави системата пред свършен факт, утре цената ще я платят всички“.

