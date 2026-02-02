Не земетресение, а сняг: Вижте как къща се срути в Турция (ВИДЕО)

В квартал Гемерек в турския град Сивас покривът на къща изглежда не издържа и се срути поради топенето и свличането на снега, предаде Анадолската агенция. Моментът на инцидента е записан от охранителната камера на къщата. Haberturk допълва, че записите показват как натрупаният сняг на покрива внезапно се плъзга и пада върху тентата, причинявайки срутване на конструкцията под тежестта ѝ.

Няма информация за пострадали вследствие на инцидента, но в социалните мрежи циркулира видеото от срутването.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan çatı sundurması, çatıda biriken karın eriyerek kayması sonucu çöktü



📽️ Olay anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi pic.twitter.com/YEmkLPcTcQ — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 1, 2026

Подобен инцидент в Турция

Припомняме, че наскоро 21-годишната Айше Идер беше затрупана до смърт от сняг на улицата в турския град Татван, провинция Битлис. Инцидентът е станал на 6 януари 2026 г. Докато момичето ходело по тротоара - снежна маса се срутва от покрива на сграда и я затрупва пред очите на всички. След първоначална помощ от парамедици, пристигнали на мястото след сигнал от близки граждани, тя е откарана в държавната болница в Татван, но въпреки всички усилия лекарите не успяват да я спасят. ОЩЕ: Снегът се срути върху нея: Нелепа смърт на млада жена пред очите на всички (ВИДЕО)