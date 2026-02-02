Хулио Веласкес разкри какво го притеснява преди мача с Лудогорец за Суперкупата

На 3 февруари от 18 ч. на Националния стадион „Васил Левски“ ще се проведе двубоят за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец. Старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес даде пресконференция, в която говори за сблъсъка. Той разкри какво е настроението в отбора, готовността на футболистите след зимния подготвителен лагер и целта на Левски за мача. Освен това той сподели и какво най-много го притеснява преди срещата.

Хулио Веласкес: „Отборът е подготвен“

Ето какво каза Хулио Веласкес: „В добра кондиция сме, дойдохме така след подготвителния лагер. Момчета са с добра енергия и желание. Считам, че отборът е подготвен за утрешната среща. Напълно наясно сме, че се изправяме срещу добър отбор, но както знаете и ние сме добър отбор. Уверени сме в нашите възможности, ще направим всичко възможно да спечелим трофея.

„Най-много ме притеснява състоянието на терена“

Метеорологичните условия не са добри и е ясно за всички. Но не трябва да се ядосваме и да търсим извинение. Относно условията и това, което най-много ме притеснява, е състоянието на терена. Оттук насетне студът няма да е извинение. Не търсим оправдания, а точно обратното. Независимо от обстоятелствата, ще опитаме да се адаптираме, да играем добре и да спечелим мача.

„Фокусът е само върху утрешната среща“

Всеки мач е само по себе си е различна история. В момента няма да губим енергия какво би се случило след мача. Фокусът е само върху утрешната среща. При цялото ми уважение към противника, ясно е ,че ще срещнем добър отбор, но без съмнение имаме аргументите да спечелим утрешния мач“.

