Реал Мадрид остана без един от големите си лидери

Поредна травма за Джуд Белингам през този сезон ще го задържи извън футболните терени за около месец. Диагнозата за контузията беше потвърдена официално от Реал Мадрид – травма в полусухожилния мускул на левия крак. Това е втора сериозна контузия за английската звезда през този сезон. След Световното клубно първенство той претърпя операция на рамото, която отложи началото на сезона за него, а сега Реал отново няма да може да разчита на един от големите лидери на отбора.

Разкъсване на полусухожилния мускул спира Белингам за месец

Белингам получи травмата на крака си по време на срещата с Райо Валекано, завършила с победа на Реал. В деветата минута от началото на мача, спринтирайки към аутлинията, Джуд усети остро пробождане в задното бедро. Англичанинът се свлече на земята и беше незабавно заменен от Браим Диас, като напусна терена силно разстроен и прикриваше лицето си с фланелката.

Незабавно проведените медицински прегледи показват разкъсване на полусухожилния мускул на левия крак, а прогнозният период за възстановяване е около месец – повече или по-малко. Целта на медицинския щаб на Реал Мадрид е Белингам да бъде готов за евентуалните осминафинали в Шампионската лига, които предстоят на 10 и 11 март.

Английският халф ще пропусне срещи от Шампионска лига и Ла Лига

Английският халф е също аут за елиминационните сблъсъци от плейофа на Шампионската лига срещу Бенфика. Абсолютно невъзможно е той да бъде възстановен нито за първия мач на 17 февруари, нито за реванша на 25-и. Той ще пропусне и няколко ключови мача от Ла Лига – срещите срещу Валенсия, Реал Сосиедад, Осасуна и Хетафе.

Реал Мадрид ще трябва да се справи без своя лидер в тези важни битки, но приоритет в момента е пълното му възстановяване за следващата фаза на Шампионската лига.

