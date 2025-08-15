След подвизите на Левски и Арда: България изпревари Русия и се изкачи в ранглистата на УЕФА

След класирането на Левски и Арда за плейофния кръг в Лига на конференциите България се изкачи на 29-о място в ранглистата на УЕФА на база представянето на отборите в европейските клубни турнири.

Победите на двата български клуба, съответно на Левски срещу Сабах и на Арда срещу Кауно, помогнаха на България да събере коефициент 18.375 и да изпревари от 29-ото място Русия, чиито отбори са отстранени от европейските клубни турнири последните четири сезона заради руската военна инвазия в Украйна.

Българското участие в евротурнирите това лято е едно от най-успешните в последните години, като за първи път от 15 години насам три български отбора ще играят в плейофния кръг - Лудогорец ще се изправи срещу северномакедонския Шкендия за място в основната фаза на Лига Европа, а в третия по сила турнир Лига на конференциите Левски ще срещне АЗ Алкмаар (Нидерландия), а Арда - Ракув (Полша).