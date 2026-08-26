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Прогноза за времето - 27 август 2026 г. (четвъртък)

26 август 2026, 22:00 часа 571 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 27 август 2026 г. (четвъртък)

Какво време ни очаква в четвъртък? През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток, слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен; в крайните източни райони – от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30° и 35°, в североизточните райони и по Черноморието 27°-29°, а в София – около 31°.

В планините 

В планините ще е предимно слънчево. Главно в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието 

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Източник: meteo.bg

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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