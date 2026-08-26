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Фенове на Локо Пловдив с яростна атака по Крушарски: Повече не можем да търпим, напуснете с високо вдигната глава – като мъж!

26 август 2026, 16:48 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Фенове на Локо Пловдив с яростна атака по Крушарски: Повече не можем да търпим, напуснете с високо вдигната глава – като мъж!

Напрежението между феновете на Локомотив Пловдив и собственика на клуба Христо Крушарски продължава да расте с всеки изминал ден. Както е известно, в последните месеци двете страни са в много обтегнати взаимоотношения, като привържениците на „смърфовете“ неведнъж призоваха бизнесмена да напусне. На този етап обаче изглежда, че това няма как да стане и Крушарски ще остане начело на „черно-белите“.

Част от феновете на Локомотив от групата „The Magic of Plovdiv“ публикуваха днес дълга декларация, в която за пореден път приканват Христо Крушарски да си събере багажа. Привържениците са категорични, че повече не могат да търпят поведението на бизнесмена и е време той да си тръгне – като мъж.

„Срамно е да печелите на гърба на клуба, докато служителите остават без заплати“

„Г-н Крушарски – само защото обноските ни задължават! Може би тези редове изобщо няма да ви интересуват. Може би ще ги подминете, а може би поне за момент ще се замислите. Но сърцата ни се пръскат – не можем повече да мълчим! Не можем повече да приемаме тази болка и тази поредна разруха, която според нас вие нанасяте на любимия ни клуб. Ако се върнете назад през всички тези години – винаги сме се отнасяли към вас с уважение и респект. Не защото сте го заслужавали всеки ден или всеки сезон, а защото уважаваме всеки човек, който заема отговорна позиция начело на клуба ни – на отбора, който обичаме. Знаем и оценяваме, че сте помагали на децата на Локомотив“.

„Но вече не можем да търпим поведението ви – тази необяснима арогантност, с която срамите не само себе си, а и всички нас, и най-вече емблемата на Локомотив! Постоянните обещания за инвеститори. Постоянните обещания за инвестиции в ДЮШ. И вечните изходящи трансфери на всеки футболист, който направи по-силен сезон. Да, знаем, че се гордеете с произхода си от село ! Но ние не сме като вас! Ние се гордеем, че сме пловдивчани! Гордеем се, че сме привърженици на отбор, роден в сърцето на нашия хилядолетен град. Гордеем се, че помагаме и винаги сме насреща, когато клубът ни има нужда“.

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„Затова дойде време да говорим. Защото ако мълчим днес, рискуваме утре да няма какво да спасим! На всички ни е ясно, че клубът няма да бъде продаден. Защото той очевидно продължава да бъде за вас доходи от държавни поръчки и медийни изяви. Но това, което вие наричате „бизнес“, за нас се превръща в разруха за Локомотив. Затова ви казваме директно: Не мъчете повече Локомотив! Няма нищо срамно в това да признаете, че не можете да издържате клуб от мащаба на Локомотив. Не е срамно да не разбирате от футбол. Не е срамно, че не сте намерили хората, които могат да развият клуба. Не е срамно и да признаете, че не сте успели да изградите екип, който да работи успешно с вас“.

Христо Крушарски

„Срамно е обаче да виждате, че не се справяте, и въпреки това да продължавате по същия път! Инатът ви, постоянната нужда от поредната медийна изява и личните ви интереси превръщат пропастта между вас и хората, които обичат Локомотив, във все по-дълбока. Срамно е, че никога не събрахте смелост да признаете: „Не успях. Не мога. Нужен е друг човек.“ Срамно е да печелите от гърба на Локомотив, докато служители остават без заплати с месеци. Да ги лишавате от сигурност, от спокойствие, от възможността да осигурят нормален живот на семействата си и да посрещнат празниците без страх и притеснение“.

„Срамно е, че не успяхте да се държите достойно за името и историята на клуб като Локомотив Пловдив. Неуважаеми господин Крушарски – за нас вие вече нямате нашата подкрепа! Няколко години в долните дивизии биха били по-добри от още няколко години мъка с вас начело. По-добре да сме там, но да живеем в истината, отколкото постоянно да се преструваме, че всичко е наред. Локомотив е много повече от бизнес. Локомотив е история. Локомотив е чест. Локомотив е Пловдив. Локомотив е хората, които го носят в сърцето си! И ако ви е останала поне капка чест – отстъпете! Напуснете с високо вдигната глава. Като мъж“, се казва в позицията на феновете.

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Локомотив Пловдив Христо Крушарски
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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