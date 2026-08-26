Треньорът на ОФИ Крит разкри какво очаква от Христо Янев и ЦСКА в реванша от Лига Европа

Треньорът на ОФИ Крит Христос Контис говори в навечерието на сблъсъка с ЦСКА. Гръцкият тим гостува на Националния стадион "Васил Левски" в София в реванша от плейофите за влизане в Лига Европа. "Армейците" допуснаха поражение с 0:3 в първия двубой и ще се надяват на чудо пред родна публика, докато ОФИ е уверен от аванса си. Реваншът ще се изиграе в четвъртък, 27 август, от 21:00 часа българско време.

Треньорът на ОФИ Крит говори преди мача с ЦСКА

Контис призна, че няма намерение да пази резултата и неговият отбор ще излезе за победата в София. Той е категоричен, че ОФИ все още не се е класирал, въпреки предимството, което има от първия мач. Наставникът на критяните отбеляза още какво очаква от двубоя, от стратегията на Христо Янев и от собствените си футболист. За преднината с 3:0 от първия мач: "Не обсъждаме резултата, всички знаем, че беше добър за нас в първата среща. Ние ще излезем да играем мач, да го спечелим, да дадем най-доброто от себе си. Всички във футбола знаем колко е опасно да се опитваш да пазиш резултат. Грешки могат да се случат и голове могат да бъдат допуснати, но това не бива да разклаща нашето самочувствие, нито способността ни да бъдем конкурентоспособни, да играем футбол и да покажем характера, който е нужен в мач като утрешния."

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"Мачът започва от 0:0. Ако приемем, че резултатът 3:0 ни дава предимство, то е само в това, че ще се чувстваме по-сигурни. Дошли сме тук, за да се класираме, а това ще се реши на терена. Всички ние - футболисти и треньорски щаб, сме дошли да победим, защото ако искаме да изградим манталитет на победители, това се случва, като печелим такива мачове или поне сме много конкурентоспособни. Трябва да създадем много проблеми на съперника - отбор, който утре със сигурност ще играе по-различно, ще пресира много и ще ни затрудни. Но както казах, да, 3:0 е предимство, но не ни гарантира класиране", категоричен е Контис.

Какво очаква Контис от ЦСКА

Контис очаква от неговия отбор да бъде комплектован и да не оставя празни пространства, от които ЦСКА да се възползва. За ситуацията от другата страна на терена наставникът на ОФИ заяви: "ЦСКА променя схемата си в българското първенство и в Европа, където играе с 3-5-2, което за мен е много офанзивна система. Така че сме подготвени за всякакъв тактически план. Това, което ме радва да виждам в моите играчи, е, че имат способността да се адаптират по време на мач. Със сигурност очакваме много преса и агресивна игра от съперника, може би и с много риск, защото те гонят резултат от 3:0. Ние трябва да сме готови за ситуацията, която ще заварим на терена."

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