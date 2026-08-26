Кристиано Роналдо си намери майстора - новият треньор на Ал Насър ще довърши започнатото от Тен Хаг

Наскоро легендарният Кристиано Роналдо публично обяви, че вероятно това ще бъде последната му година във футбола. Тази новина със сигурност огорчи феновете, но, от друга страна, добре, че е така. Защото няма гаранции, че продължаването на кариерата след края на сезона 2026/2027 ще бъде реалистична опция за 41-годишния футболист. Новият треньор на Ал Насър Анге Постекоглу направи немислимото във вторник, като се отнесе към Роналдо като към всеки друг играч. Той взе смелото решение да смени португалската икона на полувремето, когато тимът губеше с 2:0 като гост на Ал Етифак и играеше с човек по-малко след ранния червен картон на вратаря Бенто.

След два мача: Роналдо вече не е доволен от новия треньор на Ал Насър

Шампионите на Саудитска Арабия успяха да осъществят невероятен обрат през второто полувреме и да спечелят с 3:2, като Садио Мане отбеляза решаващия гол в добавеното време, което предизвика бурни празненства, продължили и след финалния сигнал. Роналдо предпочете да не участва в тях и с това открадна заглавията от съотборниците си, но това не променя факта, че Постекоглу взе правилното решение.

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Ако Роналдо иска да приключи кариерата си с успех, може би ще трябва да промени навиците си от цял живот и да се превърне в истински отборен играч, защото сега работи за треньор, който няма да се поколебае да постави интересите на клуба пред тези на петкратния носител на "Златната топка". Никой не твърди, че Роналдо е безполезен за Ал Насър - точно обратното. Той беше най-добрият голмайстор през всеки от последните три сезона, а попаденията му бяха от решаващо значение за триумфа им в шампионата миналия сезон.

Ерик тен Хаг го започна, а Постекоглу ще го довърши

Хищническите инстинкти на нападателя са последното нещо, което изчезва, и Роналдо отново показа, че те са все още остри, когато се разписа във вратата на Ал Рияд във втория кръг. Въпреки това дните, в които Роналдо се открояваше като най-добрият играч на терена, отдавна са минало. Ерик тен Хаг беше първият, който адекватно призна, че силите му са в упадък, като остави легендата на Манчестър Юнайтед на резервната скамейка по време на злополучния си мандат на "Олд Трафорд", а бившият селекционер на Португалия Фернандо Сантос направи същото на Мондиал 2022. Но след този турнир Роналдо получи втори шанс от наследника на Сантос - Роберто Мартинес, а безплатният му трансфер в Ал Насър му гарантира, че ще си възвърне статута на "лидер" и на клубно ниво.

Треньори като Руди Гарсия, Луис Кастро, Стефано Пиоли и Хорхе Жезус също се поддадоха на егото на Роналдо. През последните четири години в Ал Насър той е бил в центъра на вниманието, което е очаквано, но това допринесе за липсата на постоянство в отбора. Ако искат да надградят успеха си от спечелването на титлата през сезон 2025/26 и да предприемат сериозна офанзива в елита на Азиатската шампионска лига, отборът не може да продължава да разчита на Роналдо като безспорен лидер във всеки един мач. Безкомпромисните действия на Постекоглу срещу Ал Етифак подсказват, че той напълно осъзнава това, и той трябва да се придържа към тази твърда позиция пред лицето на неизбежния вътрешен и външен натиск.

Роналдо не догледа мача на Ал Насър

Роналдо беше видимо разярен, докато се насочваше към тунела по време на почивката, след като Ал Насър се предаде на Ал Етифак още през първото полувреме. Той излезе бурно от терена и направи жест към публиката с широко разперени ръце, сякаш да каже: "Какво повече мога да направя?". Това е типично за Кристиано. Ако беше способен на някаква смислена саморефлексия, първата му реакция би трябвало да бъде разочарование от самия себе си. Напускайки терена с едва седем докосвания, един удар в рамката и три успешни паса, Роналдо би бил изключително щастлив, ако беше останал на терена. Той беше почти напълно незабележим, а в резултат на това атаката не представляваше почти никаква заплаха.

Постекоглу направи проактивна смяна, като пусна Абдула Ал-Хайбари в халфовата линия и премести Садио Мане на позицията №9 на Роналдо. Мане върна Ал Насър в мача в 74-тата минута, а малко по-късно защитникът Абдулелах Ал-Амри вкара с глава след корнер за 2:2. В последните минути на мача сенегалският национал донесе трите точки на своя тим. Това беше момент на триумф, на който всички трябваше да присъстват, но Роналдо пропусна да седне на пейката и да подкрепи отбора си през второто полувреме, а според информациите напусна стадиона изцяло още преди края на мача. Това не са постъпките на истински капитан.

Постекоглу с ясно послание след мача

"Моята работа е да се опитвам да помагам на играчите във всеки мач с това, което наблюдавам", заяви Постекоглу пред медиите, когато беше попитан за решението си да смени Роналдо. "И вижте, що се отнася до Кристиано, знаем, че той не е играл много футбол напоследък. Така че, с 10 души на терена, да го оставим на терена след 45 минути - той свърши страхотна работа за нас през първото полувреме, но ни беше нужен различен подход през второто полувреме. Мисля, че днес има по-важна новина, а именно, че 10-те играчи на Ал Насър бяха невероятни. Това е всичко, за което трябва да пишете днес. Всичко останало няма значение."

Реалността е, че Роналдо винаги е най-голямата новина в Ал Насър, но Постекоглу се справи перфектно с тази ситуация. Ако успее да увеличи колекцията си от трофеи в Саудитска Арабия и в дългосрочен план успее да държи Роналдо с краката на земята, Постекоглу отново ще се превърне в магнит за големите европейски клубове. От друга страна, ако Роналдо не сътрудничи, последната част от неговата блестяща кариера ще бъде запомнена като тъжна и неудобна глава.

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