Чудовищни свлачища в Непал взеха огромен брой жертви (ВИДЕО)

Ужасяващо бедствие заради опустошителни свлачища застигна Непал. Потвърдено то е отнело живота на 95 души, предаде "Ройтерс", цитирайки информация от непалската полиция. Срутена е голяма част от инфраструктурата, включително пътища и мостове.
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💔 Nepal is going underwater. Entire areas have been reduced to ruins in a matter of hours— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2026
Drone footage from Nuwakot looks almost unreal: where homes and roads once stood, there are now raging torrents of muddy water, debris and buildings buried under layers of mud.
At least… pic.twitter.com/dEiOcJdy9x
И още - поне 341 чужди граждани са в неизвестност, а общо 579 души се броят изчезнали засега. Според bTV, в засегнатия район е имало и 14 българи, но всички те са в безопасност.
Бедствието е станало в района на Хималаите по поречието на река Бхоте Коши, като за основна причина се смята земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер, регистрирано броени минути преди срутването на калната маса.
💔 Nepal is living through a nightmare today— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2026
It’s hard to believe these are real images — and not scenes from a disaster movie.
Bridges, roads, cars and homes have been swept away. Hundreds of people are missing, carried off by raging floodwaters or buried by a massive… https://t.co/Rj0yAqzjMJ pic.twitter.com/ZrAWlsQnE1
Европейският съюз незабавно активира своята спътникова система за наблюдение "Коперник", за да предостави спешни карти на разрушените зони в помощ на непалските власти. Китай също е пратил помощ, китайски спасителни екипи са на линия, но работата им е силно затруднена от свлачищата.
🇳🇵Horrifying! In Nepal, people desperately try to escape a mudslide closing in on them— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2026
Following torrential rains and flooding in Nepal’s border region near Tibet, at least 384 people have been reported missing, including 291 foreign nationals. Among them are 105 Indian… pic.twitter.com/y5ULnwC6un
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