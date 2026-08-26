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Чудовищни свлачища в Непал взеха огромен брой жертви (ВИДЕО)

26 август 2026, 22:30 часа 579 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Чудовищни свлачища в Непал взеха огромен брой жертви (ВИДЕО)

Ужасяващо бедствие заради опустошителни свлачища застигна Непал. Потвърдено то е отнело живота на 95 души, предаде "Ройтерс", цитирайки информация от непалската полиция. Срутена е голяма част от инфраструктурата, включително пътища и мостове.

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И още - поне 341 чужди граждани са в неизвестност, а общо 579 души се броят изчезнали засега. Според bTV, в засегнатия район е имало и 14 българи, но всички те са в безопасност.

Бедствието е станало в района на Хималаите по поречието на река Бхоте Коши, като за основна причина се смята земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер, регистрирано броени минути преди срутването на калната маса.

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Европейският съюз незабавно активира своята спътникова система за наблюдение "Коперник", за да предостави спешни карти на разрушените зони в помощ на непалските власти. Китай също е пратил помощ, китайски спасителни екипи са на линия, но работата им е силно затруднена от свлачищата.

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Свлачища Непал Свлачище
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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