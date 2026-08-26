При доста по-апетитни оферти: Защо Груич избра Левски?

Преди броени дни Левски избухна с поредния си летен трансфер, подписвайки с халфа Марко Груич. Сърбинът направи име в европейския футбол с престои в клубове като Цървена Звезда, Ливърпул и Порто (и не само). За последно той бе играч на АЕК (Атина) - тимът, с който "сините" провеждат финална битка за влизане в групите на Шампионска лига.

И не е "стар", и е можещ

Полузащитникът е и в нелоша футболна възраст - 30 години, което кара феновете да са нетърпеливи да видят представянето му в 90-минутен мач на любимия им тим. За безспорните му качества са говорили не един или двама специалисти, в това число и Юрген Клоп.

Как така в Левски?

На този фон, футболната общественост в България беше любопитна как така Груич се е съгласил да дойде в родното първенство. Фактът, че Левски е актуален шампион в Първа лига, е една от причините за трансфера, но в Европа столичани все още не бяха изковали мястото си в най-силния клубен турнир, когато парафираха със сърбина.

Трите причини за сделката

Португалското издание sapo.pt внесе яснота по въпроса, изтъквайки че полузащитникът е бил привлечен от проекта на българския шампион. Той е имал "финансово по-атрактивни оферти", но е предпочел да остане в европейския футбол.

Решаваща роля, според сайта, е изиграл треньорът на "сините" - Хулио Веласкес, който е настоял за привличането на играча. "Испанецът прекъсна 17-годишната суша на Левски за титли и въведе модерен, атакуващ футболен стил. Това беше ясен показател за Груич, че Левски и българският футбол се издигат на ниво, което го убеди да приеме предложението", разкриват португалците.