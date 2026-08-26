След нова победа: Григор Димитров стигна плейофите за влизане в US Open

Най-добрият български тенисист Григор Димитров направи още една крачка към основната схема на US Open. Българинът победи казахстанеца Тимофей Скатов със 7:6(5), 6:4 във втория кръг на квалификациите и достигна до решаващия трети кръг на пресявките в Ню Йорк. Сега го разделя само още една победа от място сред най-добрите.

Григор Димитров отстрани Тимофей Скатов и е на победа от влизане в US Open

Димитров имаше игрово предимство през почти целия двубой, но в първия сет така и не успя да реализира пробив. Скатов на няколко пъти се измъкна от трудни ситуации на собствен сервис и се стигна до тайбрек. В него Гришо показа по-голяма стабилност и реализира решаващ минипробив при 6:5, след което затвори сета със 7:6(5).

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Втората част премина под по-сериозен контрол на българина. Димитров продължи да притиска съперника си и най-после стигна до пробив за 2:1. Казахстанецът успя да заличи няколко нови възможности за брейк, но не намери отговор на играта на Григор. Българинът запази концентрация до края и при 5:4 сервира за мача, като спечели подаването си на нула.

Така Димитров за първи път ще играе в третия и последен кръг на квалификациите на US Open. Предишното му участие в пресявките е от 2009 г., когато отпада във втория кръг от Томас Белучи. След това Гришо има 14 поредни участия в основната схема между 2011 и 2024 г., преди да пропусне миналогодишното издание заради контузия.

В решаващия кръг Димитров ще срещне победителя от двубоя между Ото Виртанен и Джак Пинингтън.

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