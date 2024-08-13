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Спорт по телевизията днес – 13 август 2024 г.

13 август 2024, 09:17 часа • 220 прочитания
Спорт по телевизията днес – 13 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 13 август 2024 година:

10:30 ч. Колоездене: Тур дьо Франс, втори етап, жени, Евроспорт 1

16:30 ч. Колоездене: Тур дьо Франс, трети етап, жени, Евроспорт 1

Здраво дерби във Втора лига

Втора лига

18:00 ч. Футбол: Добруджа – Несебър, Втора лига, Диема спорт 1

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18:00 ч. Тенис: ATP 1000: Синсинати, MAX Sport 1

20:00 ч. Волейбол: Турция – България, ЕП за жени под 20 г., MAX Sport 2

Лудогорец приема Карабах в Шампионска лига

Лудогорец

21:00 ч. Футбол: Лудогорец – Карабах, Шампионска лига, Диема спорт 2

22:00 ч. Футбол: Шефилд Юнайтед – Рексъм, Карабао Къп, Диема спорт 3

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
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