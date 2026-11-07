"Дроновете в Черно море не плашат туристите, все по-търсени сме": Говори Илин Димитров

Няма щета върху туризма заради нападенията от дроновете в Черно море. Интересът на световните туроператори към България се увеличава. Ситуацията би ни поставила под заплаха, само ако сами си направим проблем, където няма. Това коментира министърът на туризма Илин Димитров в ефира на Нова телевизия. "По време на изложение в Лондон, където присъствах, имах среща с най-големите туроператори, които казаха, че интересът към България се увеличава. Те ни смятат за сигурна дестинация", добави той.

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Министърът съобщи и че ние предлагаме много добро съотношение между цена и качество, докато държавите около нас увеличават драстично цените си. "В Испания и Италия има свръхтуризъм, но при нас това го няма. Ние имаме места, които са бюджетни, но и такива с високо качество на продукта. Всеки един потребител може да си направи сметката къде да отиде и какво да плати", допълни той.

Относно сигурността и провеждането на Евровизия, министърът на туризма каза, че няма запитвания за сигурността. "Това е много важно събитие. Ще бъдем във фокуса на Европа. Работим в посока да покажем красотата на България", заяви той.

Димитров критикува предишното управление и каза, че "един от големите немски туроператори се скара с авиопревозвач и така загубихме 220 000 седалки". "Направихме невъзможното да спасим този сезон, но като брой туристи той е сходен на миналия, а като ниво на постъпление – то е 19% по-високо. България стои стабилна", обясни той.

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Той обърна внимание и на планираните средства за бранша в Бюджет 2027. "Увеличаваме два пъти парите за маркетинг и реклама. Ние поехме ангажимент да гоним възвръщаемост от 20 евро на всяко похарчено евро. Фокусът ни е да търсим среден и висок клас туристи", обясни той.