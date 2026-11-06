Зрелище на "Колежа"! Вратар отчая Ботев Пловдив, а новакът в Първа лига измъкна точката

Отборите на Ботев Пловдив и Дунав Русе не излъчиха победител от изключително интересната си среща на стадион "Христо Ботев". Двата тима завършиха наравно 1:1 в мач от 14-ия кръг на Първа лига. "Канарчетата" имаха куп възможности, но бяха отказани от невероятния Георги Китанов под рамката на гостите. Той все пак се пропука в 84-а минута, но отговорът на съотборниците му не се забави. Така двата тима трябваше да се задоволят с точката.

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"Канарчетата" започнаха по-силно, като още в 6-а минута Франклин Маскоте отправи опасен удар, който премина в аут. "Драконите" отговориха с добра атака, която бе пропиляна от нерешителността на Джордан Сейнт-Луис. Последва ключова намеса на стража на русенци Георги Китанов, за да отрази опит на Самуел Калу. След половин част игра единствено гредата спаси Дунав от това да изостане в резултата след удар на Мауро Родригес. В заключителните минути Китанов се отчете с още едно важно спасяване. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Второто полувреме започна с поредната намеса на вратаря Георги Китанов този път срещу Лукас Араухо. Натискът на Ботев се засилваше с всяка следваща минута, но не даваше желания резултат. Последваха неуспешни удари на Карлос Меоти и Богдан Костов. Изненадващо Дунав Русе поведе в 65-а минута чрез гол на Джордан Сейнт-Луис. Попадението му обаче беше отменено заради нарушение в атака на Алекс Валиньо срещу вратаря Даниел Наумов. Малко след това Китанов блесна с поредната си важна намеса срещу Маскоте. Десетина минути преди края Марио Дилчовски пропиля отлична възможност за Дунав, стреляйки право в Наумов. В крайна сметка логично се случи и Ботев Пловдив стигна до попадение. Това стана в 84-а минута, когато Китанов не успя да направи нищо срещу оставения напълно непокрит Ехидже Укаки. Това по никакъв начин не разколеба "драконите", които се добраха до точката в самия край на мача, когато Ибрахим Кейта се разписа за 1:1.

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