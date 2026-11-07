Шефът на РВД разкри как се реагира при бомбена заплаха срещу самолет

Генералният директор на РВД Иван Дяксов разкри какъв е протоколът за реакция при сигнали за взривни устройства на борда на самолети, след като само за една седмица над 30 полета в Европа промениха маршрутите си и кацнаха извънредно, включително и на български летища. За щастие, във всички случаи сигналите се оказаха фалшиви. ОЩЕ: Има ли риск във въздуха? Експерт с разкрития за масовите заплахи срещу самолети

По думите на Дяксов, след получаване на информация за заплаха – независимо дали е постъпила по телефон, имейл или съобщение, незабавно се уведомяват Военновъздушните сили и съответното летище. Съгласно протокола се свиква оперативен щаб с необходимите служби, а самолетът се паркира на специално отдалечено място от останалите машини и терминалите.

"Имали сме сигнали постоянно през годините и действаме по един и същи начин, но последната седмица явно беше някаква атака – дали към авиокомпаниите, или към държавите. Службите ще установят, но наистина бяха много", посочи шефът на РВД в ефира на bTV. Той допълни, че решението за ескортиране с изтребители се взема след анализ на информацията и съобразно метеорологичните условия.

Извънредните ситуации водят и до стрес за пътниците, но за ръководителите на полети бързата реакция е част от ежедневието. Натовареността над България е огромна – за денонощие се обслужват над 3000 полета, а за година те надхвърлят 1 милион.

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Поради нарастващия трафик РВД постоянно търси нови кадри. Иван Дяксов обясни, че кандидатите не се нуждаят от авиационно образование, тъй като преминават 21-месечно обучение в РВД. То включва интензивна подготовка на симулатор, напълно възпроизвеждащ обстановката на летище София.

Инструкторът и ръководител на полети Дончо Митков уточни, че извънредните и аварийните ситуации се проиграват в симулирана среда, преди обучаемите да седнат на реалното работно място под надзор. По думите му въпреки че подобни инциденти се случват рядко на един ръководител (около 3–4 пъти за 5–6 години), строгата подготовка гарантира безопасното им решаване.