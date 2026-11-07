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Протестиращи подпалиха гимназия във Франция, Медведев използва инцидента за пропаганда (ВИДЕО)

07 ноември 2026, 10:10 часа 72 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Протестиращи подпалиха гимназия във Франция, Медведев използва инцидента за пропаганда (ВИДЕО)

Протестиращи подпалиха входа на гимназия във Франция, а около 1000 ученици трябваше да бъдат спешно евакуирани. Инцидентът се случи в петък (6 ноември в Лион. Протестиращи подпалиха контейнери за боклук и електрически тротинетки пред гимназия „Едуар Ерио“. Пламъците обхванаха входа и фасадата на сградата. Пожарникарите потушиха огъня, като при инцидента няма пострадали. Подобен случай бе регистриран и в община Френ.

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Кметът на района Самюел Сулие и местната префектура категорично осъдиха проявата, определяйки я като „недопустима слободия, застрашаваща човешки животи“.

Ден по-рано, на 5 ноември, в цяла Франция се проведоха масови протести. По данни на френското Министерство на вътрешните работи, 575 000 души са излезли по улиците.

Инцидентът в Лион привлече вниманието на Кремъл, който редовно използва вътрешноевропейските кризи за пропагандни цели. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев веднага публикува коментар, насочен срещу ЕС и бившия ръководител на европейската дипломация Жозеп Борел. „В Лион запалиха училище с хора вътре. А си спомням как един човек на име Борел от ЕС описваше Европа като "цъфтяща градина". Искате ли да посетите такава градина?“, написа той.

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Медведев прави директна препратка към известната метафора на Борел от 2022 г., в която той оприличи Европа на „градина“, а останалата част от света – на „джунгла“.

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Дмитрий Медведев Франция протести ученически протести
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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