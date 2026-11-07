Протестиращи подпалиха гимназия във Франция, Медведев използва инцидента за пропаганда (ВИДЕО)

Протестиращи подпалиха входа на гимназия във Франция, а около 1000 ученици трябваше да бъдат спешно евакуирани. Инцидентът се случи в петък (6 ноември в Лион. Протестиращи подпалиха контейнери за боклук и електрически тротинетки пред гимназия „Едуар Ерио“. Пламъците обхванаха входа и фасадата на сградата. Пожарникарите потушиха огъня, като при инцидента няма пострадали. Подобен случай бе регистриран и в община Френ.
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Кметът на района Самюел Сулие и местната префектура категорично осъдиха проявата, определяйки я като „недопустима слободия, застрашаваща човешки животи“.
Ден по-рано, на 5 ноември, в цяла Франция се проведоха масови протести. По данни на френското Министерство на вътрешните работи, 575 000 души са излезли по улиците.
Инцидентът в Лион привлече вниманието на Кремъл, който редовно използва вътрешноевропейските кризи за пропагандни цели. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев веднага публикува коментар, насочен срещу ЕС и бившия ръководител на европейската дипломация Жозеп Борел. „В Лион запалиха училище с хора вътре. А си спомням как един човек на име Борел от ЕС описваше Европа като "цъфтяща градина". Искате ли да посетите такава градина?“, написа той.
Медведев прави директна препратка към известната метафора на Борел от 2022 г., в която той оприличи Европа на „градина“, а останалата част от света – на „джунгла“.
🤯 Protesters set fire to the entrance of a high school in France — around 1,000 students had to be urgently evacuated The incident occurred on the morning of November 6 in Lyon. Protesters set fire to trash bins and electric scooters outside Lycée Édouard Herriot. The flames spread to the building’s entrance and facade. Firefighters extinguished the blaze, and no one was injured. A similar incident occurred in the commune of Fresnes. And who do you think decided to comment on the fire? None other than Dmitry Medvedev. “A school with people inside was set on fire in Lyon. And yet Borrell called Europe a blooming garden. Would you like to visit such a garden?” The day before, on November 5, mass protests took place across France. According to the French Interior Ministry, 575,000 people took to the streets.— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026