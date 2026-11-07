Войната в Украйна:

"Най-завършеният футболист в историята": Винаги бе една крачка напред, но "красивата игра" го застигна след финала

07 ноември 2026, 7:00 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Колаж: Actualno.com
"Най-завършеният футболист в историята": Винаги бе една крачка напред, но "красивата игра" го застигна след финала

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Рууд Гулит беше една от най-големите аномалии във футбола. Преди появата му в края на 70-те години нидерландският футбол не беше виждал нищо подобно. Висок, атлетичен и незабравим с прическата си, нидерландецът от суринамски произход съчетаваше скоростта на спринтьор с ловка техника и чиста елегантност. Може би най-впечатляващото нещо за носителя на "Златната топка" е, че дори десетилетия след оттеглянето му позицията му остава невъзможна за определение. Либеро, полузащитник, крило и нападател - той се отличаваше във всяка от тях в различни моменти от кариерата си. Дори след като създаде легендата си като атакуващ полузащитник и покори Европа с Милан и нидерландския национален отбор, той все пак настояваше да се върне на позицията на централен защитник в разцвета на силите си.

Рууд Гулит - момчето, което мечтаеше за Аякс, а пренаписа историята с Фейенорд

Преди да бъде сравняван с великия Диего Марадона, да спечели "Златната топка" и да доминира в Европа с клуба си и националния отбор, Гулит беше 16-годишен защитник в Амстердам, който чакаше оферта от Аякс. Докато един ексцентричен уелски мениджър не се намеси, за да промени хода на европейския футбол. Бари Хюз остави сериозен отпечатък върху престоя си в "ниската земя", но един от най-паметните моменти в кариерата му остава уреждането на трансфера на Гулит в Хаарлем. Почти година след като се присъедини към отбора, Гулит дебютира на 16 години и 245 дни, превръщайки се в най-младия играч в историята на Ередивизи към онзи момент. Той бързо се превърна в титуляр в стартовия състав, като през първия си сезон играеше като либеро и преживя първото голямо разочарование в кариерата си: изпадане от елита.

През втората му година клубът взе решение, което промени хода на кариерата му, като го премести в по-атакуваща роля. Опитът на тийнейджъра в отбраната му даваше предимство, когато се изправяше лице в лице със защитниците. Той вкара 14 гола и беше обявен за най-добър играч на второто ниво, а Хаарлем веднага се върна в елитната дивизия. След като се върна в Ередивизи, младият играч повтори този резултат като атакуващ полузащитник и крило, като същевременно създаваше положения за другите. Хаарлем завърши на четвърто място, но Гулит вече беше надраснал обстановката и не остана за първото европейско приключение на клуба в Купата на УЕФА.

Рууд Гулит

Младият Гулит и 36-годишният Кройф рамо до рамо

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Вместо да сбъдне мечтата на баща си, като се присъедини към холандския шампион Аякс, Гулит отиде в отбора на Фейенорд. Гулит отбеляза осем гола в първенството през този сезон, а тимът завърши на второ място. Тогава се случи немислимото. Клубът привлече 36-годишния Йохан Кройф. Човекът, наречен "Питагор в бутонки", пое контрола над отбора, даваше указания на съотборниците си по време на мачовете, определяше тренировъчните упражнения и подбираше състава. Най-важното беше, че все още беше непобедим с топката. Фейенорд започна да тормози противниците, като старият майстор и неговото протеже разкъсваха съперниковите защитници. Често си създаваха голове един на друг, понякога отбелязваха в един и същ мач, и бяха невъзможни за спиране. Това дуо изведе Фейенорд до първа титла от 10 години, а след това и до триумф с Купата, а Гулит бе обявен за "Футболист на годината".

След още един обещаващ, но белязан от контузии сезон в Ротердам, Гулит направи спорния трансфер в ПСВ и веднага се наложи. Той бележеше голове за удоволствие - дори след като се върна на позицията на либеро през онзи първи сезон, той продължаваше да напада и да отбелязва много важни попадения. На 23 години Гулит беше обявен за "Футболист на годината" за втори път. Той беше просто неудържим и през сезон 1986/87, отбелязвайки 22 гола в 34 мача, докато ПСВ отново спечели шампионата. Многофункционалният играч се превръщаше в завършен футболист във всеки смисъл на думата и отново беше надминал възможностите на отбора си. Към края на сезона конфликтът му с треньора Ханс Краай проправи пътя за трансфер, който постави световен рекорд - 17 милиона гулдена, които пратиха нидерландеца в Милан.

Рууд Гулит

"Артистът" Гулит доминира в Европа

През декември 1987 година Гулит получи "Златната топка" за постиженията си в ПСВ и през първата половина на дебютния си сезон в Милан. Според организаторите на наградата, списание "France Football", това беше триумф за артистите. Тогава обаче настъпи мрачен период за "росонерите". Откакто спечелиха титлата в Серия А през 1979 година, отборът беше изпаднал два пъти и току-що беше завършил на пето място, когато през лятото на 1987 година пристигнаха Гулит, Марко ван Бастен и Карло Анчелоти. С играчи като Роберто Донадони, Паоло Малдини и Франко Барези, които вече бяха в Милано, новият треньор Ариго Саки разполагаше с основите на един революционен отбор. Още през първия си съвместен сезон те си върнаха титлата в Серия А, като Гулит играеше на дясното крило.

След това Гулит се присъедини към националния си отбор за Евро 1988 в Западна Германия. Той носеше капитанската лента от години, но тимът не успя да се класира за световните първенства през 1982 и 1986 г., както и за Евро 1984. С легендарния бивш треньор на Аякс Ринус Михелс начело на отбор, състоящ се от Ван Бастен, Роналд Куман и Франк Рейкард, надеждата се беше завърнала. "Лалетата" започнаха с поражение от Съветския съюз, но след това победиха Англия, Ирландия и Германия, за да си осигурят реванш със СССР на финала. Гулит откри резултата, а Ван Бастен удвои през втората част. Така Гулит стана първият капитан на Нидерландия, вдигнал голям международен трофей.

Рууд Гулит

Триото Гулит, Ван Бастен и Рийкард се събра на "Сан Сиро" и беше готово да продължи своето господство на континента. Въпреки скъсан менискус и операция, днешният герой все пак успя да остави своя отпечатък върху кампанията на Милан. Следващият сезон беше жесток за Гулит. Контузията го държа настрана почти през цялото време - той игра само два пъти в Серия А и веднъж в Купата на европейските шампиони: във финала, като започна като титуляр в атака, а Рейкард отбеляза единствения гол след асистенция на Ван Бастен. Гулит остана още две години, но ролята му намаляваше под ръководството на Фабио Капело. Последва още един титла в Серия А, но той отсъстваше, когато Милан загуби от Марсилия във финала на Шампионската лига през 1993 година. Беше даден под наем на Сампдория и отбеляза впечатляващите 15 гола, с които помогна на отбора да завърши на четвърто място в първенството, така че Милан го върна в началото на следващия сезон, но вече не беше същото.

Трансферът в Лондон и началото на ново предизвикателство

През 1995 година той се присъедини към Челси на Глен Ходъл и отново започна като защитник, но атакуващият му характер не можеше да бъде сдържан. Той редовно се впускаше напред и започваше да създава положения. В крайна сметка трябваше да се върне към по-нападателна роля. След това Ходъл пое поста на селекционер на Англия, а Гулит стана играч-треньор на "сините" за 18 месеца. Въпреки че през февруари 1998 година лондонският отбор беше втори в класирането, той беше уволнен и в крайна сметка пое Нюкасъл, с който отново стигна до финала за ФА Къп. Пет години по-късно той се върна във Фейенорд за един неуспешен мандат начело на отбора, а след кратки престои в Лос Анджелис Галакси и Терек Грозни реши, че треньорската професия не е за него. Може би най-накрая футболът беше настигнал човека, който винаги беше една крачка напред.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "Окачените бутонки": Вкара във финал на Шампионската лига, наказа Ливърпул с хеттрик, но не избяга от изпадането

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Милан ПСВ Челси Сампдория Фейенорд Рууд Гулит Спортни рубрики Actualno.com Окачените бутонки
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес