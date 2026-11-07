"Пилотът и Донев държат кормилото и могат да натиснат спирачките": Николай Денков за Бюджет 2027

Правителството на Румен Радев се опитва да оправдае собствените си неуспехи, като прехвърля вината върху предишните кабинети. Нека да припомня, че само преди няколко месеца ни се обясняваше как истинският първи бюджет на това правителство ще бъде през 2027 година. Така че абсолютно няма какво да се оправдават вече. Пилотът и Гълъб Донев - те са тези, които държат кормилото. Те са тези, които имат възможност да натиснат спирачките и могат да го направят. Това каза Николай Денков от "Продължаваме промяната" в ефира на bTV.

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Денков определи твърдението за „повреден камион“ като една от многото лъжи, използвани от настоящото управление, тъй като правителството, в което той е участвал, е управлявало финансите отговорно и е спазвало всички критерии. Той припомни, че до 2024 г., когато е управлявал с правителството, в което са имали контрол върху бюджета, са изпълнли всички критерии по Маастрихт - под 3% дефицит, със заеми, които са били два и половина пъти по-малки от тези, които са в момента.

Денков също така обърна внимание на стабилното ниво на дълга по време на неговия мандат, посочвайки, че „четири години подред дългът към брутния вътрешен продукт си оставаше един и същ, с други думи - 24%, и България беше с най-ниския дълг в Европа“.

Бившият премиер заяви, че е притеснен от настоящата финансова политика заради дългът на държавата, който започва да нараства и вече не е 24%, а може да достигне 35-37% през следващите години. „Има пълна липса на адекватни мерки за подпомагане на бизнеса, особено по отношение на високите цени на електроенергията“, заяви Денков и добави, че липсата на антикризисен пакет може да доведе до съкращения на персонал или затваряне на фирми.

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„Това, което виждаме в момента е, че липсва напълно антикризисен пакет или поне за него не стана никаква дума вчера“, посочи той, призовавайки управляващите да обърнат внимание на този проблем. Според него дебатът за бюджета трябва да се води в парламента, където да бъдат обсъдени всички тези въпроси.