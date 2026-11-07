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"Априлски пленум през ноември": Даниел Митов за представянето на Бюджет 2027

07 ноември 2026, 10:33 часа 838 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Априлски пленум през ноември": Даниел Митов за представянето на Бюджет 2027

Априлски пленум през ноември. Събрал си собствения си актив, няма въпроси, ръководството докладва, публиката ръкопляска и одобрява. Това сравнение направи депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов в ефира на Нова телевизия относно представянето на Бюджет 2027 в УНСС. Той заяви и че тепърва ще правят анализи, сега можели да говорят по общите параметри, които станаха известни и които бяха представени вчера от премиера и от министъра на финансите.

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Митов беше категоричен, че представянето на бюджета е неуважение към народното представителство и към хората, които не са гласували за „Прогресивна България”.

„Управляващите разчитат на факта, че имат мнозинство, но критиките към бюджета, въпросите към хората, които са го съставили, трябва да бъдат чути. Трябва да бъдат чути и от гражданите, които не са гласували за тях”, заяви Митов.

По думите му се виждат надценени приходи и подценени разходи, както и никакви буфери в бюджета и истински реформи. „Ненапразно Европейската комисия има забележки към този бюджет и се забелязва, разбира се, бавният темп, с който се преодолява дефицитът. Защо чак през 2029 г. ще влезем в нормата от 3%”, каза той.

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„Румен Радев да престане да се оплаква от наследството, защото това наследство е и негово. Последните години най-много са управлявали негови служебни правителства. Те предлагаха бюджети и през тези бюджети трупаха това, от което той се оплаква”, смята Митов.

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„Това правителство в бюджета си като че ли харесва инфлацията, защото това ще му осигури повече приходи в бюджета, но в крайна сметка всички ще обеднеем от тази работа. В самия бюджет не забелязваме абсолютно никакви мерки, за да се справят с инфлацията”, каза той.

В допълнение депутатът обясни, че са предложили конкретни мерки за овладяване на инфлацията и за облекчаване на бизнеса. „Да се компенсира бизнесът по отношение на цената на електричеството. Всичко над 92 евро на мегаватчас да се компенсира от бюджета, и то веднага, когато се изплащат фактурите, защото е нормално, когато се оскъпява токът, това да влезе в цената на крайния продукт”, обясни той.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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