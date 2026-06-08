Спряганият за нов в Левски е приятел на Акрам Бурас: познато име го води на "Герена"

Левски стана шампион на България за пръв път от 17 години, като освен титлата, си спечели и място в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига. За да се подсилят, "сините" веднага се активизираха на трансферния пазар, като вече гонят третото си ново попълнение. Най-вероятно то ще бъде алжирският национал Хусем Мрезиг, а според колегите от "Мач Телеграф" бившият нападател на Левски Билал Бари ще изиграе роля в трансфера му.

Хусем Мрезиг е стар познат с Акрам Бурас

Вече стана ясно, че Левски води преговори с Хусем Мрезиг, като халфът ще бъде привлечен с цел да се заменят напусналите Карлос Охене и Георги Костадинов. Според информациите Билал Бари ще изиграе голяма роля в привличането му на "Герена", както направи и при трансфера на Акрам Бурас. Всъщност Бурас и Мрезиг са стари познайници, тъй като са играли заедно в алжирския Белузидад. Доказателство за качествата на Хусем Мрезиг е това, че той е избран от феновете на досегашния си отбор Динамо Махачкала за утболист номер 1 на изминалия сезон в елита на Русия.

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Играта на Мрезиг е много чиста

Самият Мрезиг загатна за трансфера си в Левски, след като последва официални профил на клуба в социалните мрежи. алжирецът ще пристигне на "Герена" със свободен трансфер, тъй като договорът му с Динамо Махачкала изтича през лятото и няма да бъде подновен. През изминалия сезон Мрезиг е изиграл 37 мача във всички турнири, като е вкарал 3 гола и е дал 2 асистенции. За тези 37 срещи той си е изкарал само 4 жълти картона, което говори за чистотата на играта му.

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