Левски договаря алжирски национал за заместник на Охене и Георги Костадинов

Ръководството на Левски продължава да запълват селекцията си за предстоящия сезон. По информация на Gong.bg, “сините” водят преговори с 26-годишния национал на Алжир Усем Мрезиг. Към момента той е част от руския Динамо Махачкала. Очаква се развитието по сделката да бъде публично обявено през следващата седмица.

"Сините" са готови да платят трансферна сума на руския Динамо Махачкала

Привличането на Усем Мрезиг идва в перфектен момент за шампионите след напускането на Карлос Охене и отказването от футбола на Георги Костадинов. Договорът на халфа с Динамо изтича след една година, което ще принуди Левски да плати трансферна сума за правата му.

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Мрезиг се подвизава в Динамо Махачкала от лятото на 2024 година. Преди това той е играл още за Ес Сетиф, МС Алжер и Белоуздад в родината си, както и във Визела в Португалия. Алжирецът записа общо 37 мача във всички турнири през изминалия сезон, в които вкара три гола и направи две асистенции. С екипа на националния си отбор футболистът има изиграни 12 срещи.

Новите попълнение на “Герена” обаче няма да спрат с пристигането на Мрезиг. Тимът все още се нуждае от един халф, дясно крило, нападател и още един ляв бек.

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