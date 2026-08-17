България е №1 на Световното първенство по художествена гимнастика

България завърши успешно Световното първенство по художествена гимнастика, което се проведе през последните няколко дни във Франкфурт. Родните грации завоюваха най-много медали от шампионата на германска земя. Те спечелиха общо шест отличия - едно злато, три сребра и два бронза. В класирането по медали обаче №1 е домакинът Германия заради трите си златни отличия от общо четири. На втора позиция е Бразилия с два златни медала от общо три отличия. България заема третото място в това подреждане, следвана от отбора на Русия, който се състезава под неутрален флаг.

България с най-много медали от шампионата във Франкфурт

Медалите за страната ни заваляха още в първия ден от финалната надпревара. Стилияна Николова стана световна вицешмапионка в индивидуалния многобой. Възпитаничката на Валентина Иванова спечели сребърния медал с общ сбор от 117.600 точки за четирите си съчетания, които представи отлично (30.150 на обръч, 29.250 на топка, 29.000 на бухалки и 29.200 на лента). Ден по-късно родните грации донесоха още едно сребърно отличие на България в отборната надпревара.

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Точките за надпреварата се събират от всички осем оценки от индивидуалните съчетания в пресявките и двете от многобоя на ансамбъла. Страната ни бе представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъла в състав: Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Момичетата ни събраха общо 276.050 точки, като отстъпиха само на Русия. Последният ден от шампионата бе най-успешен за родните грации. Стилияна Николова донесе първо злато на България от световно от 25 години насам. Тя триумфира във финала на бухалки, след което завоюва и сребро на лента. Междувременно ансамбълът ни спечели бронзовите медали в двата финала, на които участва - на пет топки и смесеното съчетание с три обръча и два комплекта бухалки.

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