Развитие с новия модерен затвор в Самораново: Местят затворническото училище

Нов затвор, отговарящ на европейските стандарти, включително по отношение на системите за сигурност и охрана, вече е факт в дупнишкото село Самораново.

Миналия месец правителството окомплектова с персонал новия затвор в Самораново, като за целта числеността на персонала на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) беше увеличена с 92 щатни бройки.

През март новият затвор в Самораново посрещна първите си обитатели. Тогава в обучителния център започна и първият курс за новоназначени служители, които имат на разположение модерни условия и възможност за практически занимания.

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Целият комплекс е създаден с подкрепата на EEA and Norway Grants и ползва добри практики от системата за лишаване от свобода в Норвегия.

Преместване на училището

Сега наред е следващата стъпка - училището за лишени от свобода “Д-р Петър Берон“, което сега в затвора в Бобов дол, поетапно да бъде преместено в новия затворнически комплекс в Самораново. Това беше обсъдено на работна среща при областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Тя беше инициирана във връзка с предстоящия старт на учебната година в училището, който е на 15 септември. В срещата участваха представители на Областната администрация в Кюстендил, Регионалното управление на образованието и ръководството на затвора.

Обсъдена е координацията между местните власти в процеса на поетапното преместване на затвора от Бобов дол в новия затворнически комплекс в село Самораново - готовността на базата, обезпечаване на учебната среда, сигурността и техническото оборудване в класните стаи и институционално партньорство. Целта е осигуряването на равен достъп до качествено образование за обучаващите се и успешната им ресоциализация.

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"Образованието в местата за лишаване от свобода е водещ инструмент за намаляване на рецидивизма“, коментира след срещата областният управител Гергинов.

Едва ли преместването ще стане до 15 септември, казаха образователни експерти.

В новия затвор в Самораново започна настаняването на 400 осъдени мъже. Той е изграден за около 42 милиона лева с финансиране по Норвежкия механизъм. Освен всичко необходимо и изграден и обучителен център, в който може да става обучението на записалите са да учат от първи до 12-и клас и полагащи матура лишени от свобода.