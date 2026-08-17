Часове след откриването: Метростанция "Владимир Вазов" е с щети и с неработещ ескалатор (СНИМКИ)

Счупени стъклени панели се появиха по навеса над входа на новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ само два дни след пускането на новия участък от третата линия на софийското метро. Снимки на пораженията бяха публикувани от специализираната транспортна платформа trinmo.org. На кадрите се виждат няколко силно повредени панела от прозрачната покривна конструкция над входа на станцията. Стъклото е раздробено на множество малки фрагменти, но е останало в рамките на панелите.

Публикацията предизвика множество реакции в социалните мрежи, като една от обсъжданите версии е вандалска проява.

Към момента няма официално потвърждение или съобщение нито от СДВР, нито от „Метрополитен“ ЕАД за причината за повреждането, дали е подаван сигнал и дали записите от видеонаблюдението са установили какво се е случило. Затова на този етап не може категорично да се твърди, че стъклата са били умишлено разбити.

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Метростанция „Ген. Владимир Вазов“ беше отворена за пътници на 14 август 2026 г. заедно със станциите „Стадион Георги Аспарухов“ и „Бесарабия“. Трите станции са част от новия близо 3-километров участък на Линия 3 към ж.к. „Левски Г“.

Случаят привлича допълнително внимание и заради охраната и видеонаблюдението в софийското метро. Полицейската охрана на метрото се осъществява от структури на СДВР, а станциите са оборудвани със системи за видеонаблюдение.

При обсъждане на сигурността в метрото пред комисията по обществен ред и сигурност на Столичния общински съвет през 2025 г. представители на „Метрополитен“ посочват, че дружеството е транспортен оператор, докато охраната се осъществява от полицията.

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Именно затова при евентуална вандалска проява от значение ще бъде дали навесът със счупените панели попада в обхвата на камерите и дали има записи, които показват момента на повреждането. Предстои да стане ясно и дали повредата засяга безопасността на конструкцията, кога счупените панели ще бъдат подменени и дали възстановяването им попада в гаранционната отговорност за новоизградения обект.

Новият участък на метрото е инвестиция за 282,3 млн. лв. без ДДС, финансирана с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост.