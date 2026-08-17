Турнето на D2 започна с взрив от емоция и енергия (ВИДЕО)

С невероятна емоция премина първият концерт от националното турне на D2 в Бургас, който показа още веднъж колко силна е връзката между групата и тяхната публика. Зрителите в Летния театър пяха заедно с D2 както хитовете им, така и новите песни, танцуваха и изпълниха вечерта с несравнима енергия и заряд. Една специална вечер, която остави силни спомени!

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Следващите концерти са на:

9 септември – Пловдив, Летен театър "Бунарджика"

10 септември – Стара Загора, Летен театър

12 септември – Варна, Летен театър

22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, EPAYGO, EasyPay, Grabo и касите по места.

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