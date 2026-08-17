Дарове или подкупи? Златна мистерия изплува от византийски кораб край Хърватия

Повече от тринадесет века следи от ежедневието и могъществото на един почти забравен свят са лежали заедно на морското дъно край бреговете на хърватския остров Млет: амфори и керамични съдове, рибарски куки, зарчета за игра и корабна екипировка – наред с над четиридесет златни предмета с общо тегло около 600 грама. Сред тях са четири пищни комплекта за колани, закопчалки, украсени с перли, изумруди и рубини, златни монети, сечени от византийски императори, и пръстен-печат с лика на император – предмет, който би могъл да принадлежи единствено на човек от най-високите ешелони на империята, пише черногорският вестникт "Победа".

Големият въпрос пред археолозите?

Тази находка постави пред археолозите въпрос, който остава без отговор дори след години на проучвания: кой е плавал на кораба, потънал близо до залива Татиница в края на VII или началото на VIII век? Високопоставен имперски или военен служител? Пратеник на дипломатическа мисия? Някой, превозващ дарове или подкупи – а може би откраднато имперско злато? Инструмент на златар добавя нов елемент към загадката, подсказвайки, че сред пътниците е имало и златар.

Именно тази необичайна комбинация от търговски товар, вещи на екипажа и предмети, свързани с имперската власт, превръща Татиница в едно от най-значимите открития на византийски корабокрушения в Средиземно море. Мястото разкрива не само съдбата на един плавателен съд, но и дава представа за морските пътища, търговията, дипломацията и политическите отношения през една бурна епоха, когато античният свят се е преобразявал в средновековен. ОЩЕ: "Под земята се крият още неща": Проф. Овчаров след поглед с дрон над Перперикон и новата "Свещена зона"

Корабните останки от византийската епоха са рядкост

Подводният археолог Игор Михолек разговаря с „Победа“ за един от най-значимите византийски корабокрушения край Млет, чиито характеристики наскоро бяха представени в Хърватия.

"Корабните останки от византийската епоха са рядкост в Адриатическо море, за разлика от тези от времето на Римската империя, които са най-многобройни. Отделът по подводна археология към Хърватския институт за консервация е проучил само два такива обекта; любопитно е, че и двата са открити край остров Млет. Първият корабен остатък – известен като „Стоба“ (на името на нос на остров Млет) – бе проучен в сътрудничество с колеги от университета „Ка' Фоскари“ във Венеция (2012–2015 г.) и датиран към XI век. В момента проучваме другия обект съвместно с колеги от Станфордския университет; името „Татиница“ произлиза от едноименния залив на остров Млет.

Тъй като византийските корабни останки са рядкост, те могат да ни разкрият много за онази епоха, включително за икономическите условия, търговските връзки и живота като цяло.

Корабният остатък „Татиница“ е уникален за Средиземноморието именно заради част от превозвания товар: комплекти златни елементи за колани", разказа той пред черногорският вестник. ОЩЕ: "Най-сетне разкри тайните си": Ето какво крие новооткритият уникален саркофаг на Перперикон (СНИМКИ)