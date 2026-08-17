Отбор, останал без треньор след провала на Мондиал 2026, избра следващия си селекционер

След края на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, редица национални отбори останаха без треньори. Разочароващото представяне на най-големия форум принуди и Футболната федерация на Шотландия да прибегне към раздяла. Макар че седмици по-рано поднови договора си за още 4 години, Стив Кларк хвърли оставка след отпадането на тима още в груповата фаза. Оттогава шотландците търсеха следващия си селекционер, чиято първа задача ще бъде класиране на Евро 2028.

Шотланди избра новия си селекционер

След месеци на преговори, Шотландия официално назначи Себастиен Поконьоли за свой нов главен треньор. 39-годишният специалист, който през 2025 година изведе Юнион Сен-Жилоа до титлата в белгийското първенство, заменя Стив Кларк с двугодишен договор. След като спечели наградата за "Треньор на годината в Белгия" и ръководи първите в историята на отбора мачове в Шампионската лига, той пое поста на главен треньор на Монако през октомври миналата година. Въпреки че се класира за европейските турнири с френския тим, той беше сменен на 1 юни.

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Бившият ляв бек, който има 13 мача за националния отбор на Белгия, е играл за Генк, АЗ Алкмаар, Стандард Лиеж, Хановер, Уест Бром Албион, Брайтън и Юнион Сен-Жилоа. Поконьоли има ограничен опит в международния футбол на младежко ниво, където е ръководил белгийските отбори до 16 и до 18 години. Но това е първата му работа на международно ниво - и едва третата му роля като главен треньор в мъжкия футбол. Основната цел пред Поконьоли и "тартанската армия" ще бъде класиране на Европейското първенство през 2028 години. Ако тимът се представи добре на шампионата на Стария континент, не е изключено белгийският специалист да остане начело на Шотландия за по-дълго.

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