Собствени балистични ракети, британски турбо дронове и важен избор на фронта за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Мисля, че от 3 до 6 месеца – така бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров отговори на въпрос в интервю за CBS кога очаква да види украински балистични ракети да поразяват цели на територията на Русия. Става въпрос за балистични ракети, които са украинско производство. За момента се знае, че украинската оръжейна компания Fire Point разработва две балистични ракети – FP-7 и FP-9, като втората е замислена с обсег 850 километра т.е. може да достигне до руската столица Москва. Смята се, че FP-7 е по-напред и до началото на есента Украйна ще може да разчита по-стабилно на нея, но изглежда федоров говори по-скоро за FP-9 – ОЩЕ:

Ukraine’s ballistic missiles could start hitting targets in Russia within 3-6 months, Fedorov tells CBS News. Whether he means Sapsan or FP missiles is unclear. pic.twitter.com/hHtjunimzo — WarTranslated (@wartranslated) August 16, 2026

Иначе в Киев продължават протестите с искане Федоров да бъде върнат на поста на министър на отбраната на Украйна:

Protesters marched through central Kyiv demanding Mykhailo Fedorov’s return as defense minister and more open communication from the government. The march organizer, veteran Koziatynskyi, handed a printed petition calling for Fedorov’s reinstatement to a Presidential Office… pic.twitter.com/fUznzisimN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2026

Същевременно Sunday Times съобщи, че Украйна е използвала произведени във Великобритания дронове "Нян" (Nyan) с реактивни двигатели за удари по-дълбоко в тила на Русия през последните шест месеца. Безпилотните системи са използвани за удари по рафинериите във Волгоград и Ярославъл. Те могат да летят близо 1000 км, по-евтини са от западните ракети с цена от 50 000 до 100 000 паунда и могат да бъдат изстрелвани на рояци, за да претоварят руската противовъздушна отбрана. Украйна обаче е използвала не само "Нян", а продукт и на втора британска компания. Колко важни са такива оръжия – вчера стана ясно, че Украйна е ударила 7 от 10-те най-големи логистични складови бази на най-големия руски онлайн търговец Wildberries, включително тази в Москва – ОЩЕ: 600 дрона към Москва и областта: Украинците подпалиха два големи склада на Wildberries (ВИДЕО)

BAE Systems’ Nyan jet-powered drones have been used by Ukrainian forces for six months, The Sunday Times says. The 250 km version carries a 20 kg warhead and costs from $67,000. A 1,000 km version was allegedly used against Volgograd and Yaroslavl. #Ukraine https://t.co/6FVMFfYVBz pic.twitter.com/fZFTTFCsDV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 16, 2026

Wildberries warehouse in Koledino, Moscow region, burning out after today's strike. pic.twitter.com/aN1dqhL6ED — WarTranslated (@wartranslated) August 16, 2026

Wildberries attack stats show 21 logistics sites hit with attacks, fires or evacuations from July 18 to August 16.



The company has 209+ facilities totaling 5.6 million square meters, but 11 major complexes covering 1.38 million square meters were down by August 5th, nearly a… https://t.co/UkBkqbQKSq pic.twitter.com/TF6413Lmiz — WarTranslated (@wartranslated) August 16, 2026

Амбициите на Путин не намаляват

Според The New York Times, руският диктатор Владимир Путин е наредил руската армия да поеме пълен контрол над Донецка област до есента на 2027 година. Ако руската армия не успее да постигне това, преговорите за мир ще станат по-вероятни, смятат западни разузнавателни източници и анализатори. В разговори с изданието те предполагат, че войната ще стане по-разрушителна, предвид плановете на Путин за зимна офанзива с допълнителна мобилизация и острия недостиг на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна. Някои източници на The New York Times очакват мобилизация в Русия, но едва след парламентарните избори през септември. Други се опасяват, че Путин, чувствайки се притиснат в ъгъла, "може да се опита да ескалира войната и да изпита солидарността на НАТО, като отиде отвъд хибридните атаки в Европа". The Guardian обаче публикува материал, според който засега няма сериозни признаци за готвена голяма мобилизация в Русия извън усилията да бъдат привличани повече войници с професионални договори.

ОЩЕ: NYT: Путин преследва разпад на НАТО и ЕС до края на 2026 г., основната му цел е Молдова

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 96 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 16 август е имало 236 бойни сблъсъка спрямо 212 на 15 август. Руснаците са хвърлили 255 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 57 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3309 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 783 FPV дрона, което е с около 550 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление е било най-горещо за последното денонощие според официалната украинска информация – 33 руски пехотни атаки са били отбити там. Още 26 са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, а американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) препубликува кратко видео как украински части прочистват руска позиция в западната част на Константиновка. Още по-на север, в Славянското направление е имало 20 руски пехотни атаки. 19 руски пехотни атаки е имало в района западно от Гуляйполе, Запорожка област. 17 са били руските пехотни атаки в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него. Има хвалба от руското военно министерство, че руската армия превзела село Кудиевка и това било "вратата" към Харков. Селото се намира на магистрала Е-105 Белгород – Харков и това дава основание на руснаците да говорят така, но отново разстоянието до Харков се измерва в двуцифрен брой километри.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец отново насочва поглед към сектора на фронта южно от Покровск и северно от Гуляйполе – Олександриевското направление. Според нов анализ на Машовец, руснаците са в трудно положение в опитите си да спрат украинските части да достигнат магистрала N-15 Запорожие – Донецк. Засега голямата сива зона е между Новопавловка и Филия, като руската армия се опитва да попречи на украинската да стигне по поречието на река Вовча до Дачно. Само че южно от N-15 руснаците държат позиции само при река Мокра Яла, в района на село Запорожие, казва Машовец. Но той определя украинското настъпление като много бавно и като обект на постоянни локални руски контраатаки.

Машовец казва и друго – макар че украинската армия за няколко месеца напредна много в Днепропетровска област, "всичко това все още не е довело до системна дезорганизация на отбраната на противника дори на тактическо ниво и до появата на значителен оперативен ефект". Според него, не може да се каже, че скоро ще има значителен от оперативна гледна точка украински пробив. Той добавя, че в Днепропетровска област все още има малко на брой руски позиции, но ги има - южно от Березово, западно от линията на селата Запорожие — Новомиколивка, северно от Калиновка, а също и южно от Новогригоровка. И казва – очевидно е, че украинското военно командване скоро ще трябва да реши дали с ограничените си ресурси да продължи напред към Велика Новоселка и отвъд или да подсили още повече защитата на Славянск и Краматорск. Засега руската армия в Запорожка област все още не променя стратегическата си нагласа въпреки липсата на по-големи подкрепления, предупреждава Машовец – ОЩЕ: "Точно по план": Зеленски обяви освобождаването на 26 селища и тежки загуби за Русия

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 128 далекобойни дрона по цели в Украйна. Съгласно сутрешната сводка на украинските ВВС са свалени 106 от тях. Удари от преминали през украинската ПВО системи е имало на 14 места, като към момента на публикуване на информацията в украинското небе все още е имало руски дронове. Руското военно министерство твърди, че над руска територия са свалени 205 украински далекобойни места тази нощ, а губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар казва в канала си в Телеграм, че над областта имало 50 свалени далекобойни украински дрона. А украинският военен канал "Офицер" коментира, че руснаците са си извадили поука по отношение на ПВО-то и сега е по-трудно успешно да се поразяват цели дълбоко в руския тил. Губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев обяви, че в областта има загинали шестима души след удари с дронове, включително 14-годишно момче, а военновременният ръководител на Запорожка област Иван Федоров информира за двама загинали цивилни след руски обстрели и 35 сигнала за щети по жилищни сгради.

Beachgoers in Odesa are already used to this kind of atmosphere. pic.twitter.com/LlSeautae2 — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2026

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