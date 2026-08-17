Оръжия за Украйна, които влудиха Русия: Българска фирма с връзка към санкциониран за корупция бивш зам.-министър

Санкционираният от САЩ за корупция (впоследствие изваден от забранителния списък - според американски журналисти) бивш зам.-министър на икономиката от ГЕРБ Александър Манолев се оказа с бизнес отношения със собственика на българската оръжейна фирма, готвеща се за участие в международна пратка за Украйна, която разбуни духовете в Москва. Това съобщава разследващата медия BIRD.bg след материал на Actualno.com, в който ви разказахме за компанията със седалище в София VTIC International ("Ви Ти Ай Си Интернешънъл" ЕООД), собственост на Петър Василев. Той е внук на генерал-лейтенант Васил Василев.

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Сделката, която ядоса Русия, и българската компания в нея

Българската оръжейна компания влезе в списък на американското правителство за доставка на оръжия за Украйна, за които Турция е поискала специално разрешение от САЩ, става ясно от документа за поръчката в официалния сайт, който публикува файлове на федералното правителство във Вашингтон, Конгреса и съдебната власт. По-рано този месец украинското военно-информационно издание "Милитарни" съобщи, че Украйна ще купи от Турция артилерийско оръжие американско производство, включително 70 ракети ATACMS и 12 реактивни системи за залпов огън М270, както и над 2500 броя 227-милиметрови артилерийски ракети с касетъчни бойни глави и 47 хиляди 203-милиметрови артилерийски снаряда с касетъчни бойни глави.

Според правителството във Вашингтон препродажбата ще се осъществи през българската компания, три турски фирми и две американски. VTIC International ("Ви Ти Ай Си Интернешънъл" ЕООД) е българска отбранителна компания, създадена през 2014 г. и регистрирана в София. Историята на VTIC International води началото си от създаването на VTB EXPORT IMPORT JSC. Първоначално дружеството е било притежавано и управлявано от генерал-лейтенант Васил Василев, който в продължение на редица години е бил военен аташе и дипломат в различни държави. Освен това той е заемал различни длъжности, включително ръководител на Българския военен комплекс, началник на логистиката и други. Впоследствие компанията е реорганизирана като VTIC International LTD, която е собственост на внука му Петър Василев и се управлява от него - според сайта на частното дружество.

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Сделката за Украйна възлиза на стойност 283 милиона долара, а администрацията на Доналд Тръмп я подкрепя. Тя ще се смята за одобрена, ако Сенатът или Камарата на представителите - горната и долната камара на Конгреса - не възразят в рамките на 30 дни. Протоколът е от 6 август. Препродажбата обаче предизвика острата реакция на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, която заяви, че Москва е поискала от Вашингтон и Анкара официално обяснение. Подобен трансфер би причинил "сериозна вреда (...) на нашите двустранни отношения с Вашингтон и Турция", обяви Захарова. Опитите на САЩ и Турция да използват мироопазваща реторика, докато едновременно с това доставят оръжие на Украйна, неизбежно "подкопават взаимното доверие", оплака се тя.

Снимка: Getty Images

Връзката с Александър Манолев

Според справка на BIRD.bg в партньорския им справочник от фирми и връзките между тях Александър Манолев и баща му - агент “Дочо” на ДС - са съдружници на Петър Василев. Манолев и Василев са съуправители във "Ви Ем Зета Дифенс" - това се потвърждава и от справка в Търговския регистър.

Във "Ви Ем Зета Дифенс" съдружници са VTIC International и "Тринити Индустрии" ЕООД, където едноличен собственик на капитала е Димитър Манолев.

Александър Манолев и преди е бил свързван с оръжейни доставки за Украйна

През 2024 г. се разбра, че бащата на Александър Манолев печели от румънската компания Romarm и украинската Агенция за поръчки в отбраната - по данни на EUreporter. Агенцията е към украинското министерство на отбраната и няма право да търгува със санкционирани лица, особено от САЩ. В случая обаче формално нарушение няма, тъй като собственик на българската фирма е бащата на Манолев, който не е санкциониран, а и има посредник - румънска фирма. EUreporter приложи факсимиле на документ, доказващ сделка - въпросният документ беше изпратен и на редакционната поща на Actualno.com.

Тук ставаше въпрос за българската фирма за търговия с оръжие "Български индустриален инженеринг и мениджмънт" - "БИИМ" АД. В края на 2021 г. бащата на Манолев я купува. В миналото тази компания беше собственост на известния български оръжеен бизнесмен Петър Манджуков.

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Кой е Александър Манолев?

Бившият зам.-министър на икономиката в последния кабинет "Борисов" Александър Манолев попадна в публичното полезрение заради това, че бе отстранен от поста си заради незаконно усвояване на еврофондове с фиктивна къща за гости.

Снимка: БГНЕС

Александър Манолев е роден през 1976 г. Започва кариерата си в НСОРБ, работил е и в частния сектор, включително в периода 2009-2011 г., когато е член на ръководството на "Булгартабак холдинг". Той е бил зам.-министър на туризма във втория кабинет "Борисов", член на УС на Фонд "Земеделие" и директор на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, преди да се кандидатира за депутат от ГЕРБ и да влезе в Министерството на икономиката като зам.-министър.

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През юни 2021 г. Манолев беше включен в списъка на Държавния департамент на САЩ с бивши български държавни служители, замесени в корупционни престъпления. Срещу него, съпругата му и трите им деца беше наложена забрана за влизане на територията на САЩ. Името му попадна в "черния списък" заедно с тези на Васил Божков, Делян Пеевски, бившия зам.-ръководител на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства Илко Желязков, бившия председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) Петър Харалампиев и бившия главен секретар на ДАБЧ Красимир Томов. Но по-късно Манолев опроверга информацията, че е наказан по "Магнитски". Пред bTV той заяви, че е получил забрана за влизане в САЩ по друг законов текст - член 7031(c) от Закона за Държавния департамент, чуждестранните дейности и свързаните с тях програмни бюджетни средства за 2021 г.

В края на май 2026 г. Манолев е бил изваден от "черния списък" на Вашингтон, съобщи служител на Държавния департамент: Тръмп е свалил санкциите на българин, обвинен в корупция.

Преди да попадне под санкциите на САЩ през 2021 г., Манолев се прочу в аферата "къщи за тъщи". Ставаше дума за злоупотреба с европейски средства - 400 000 лева, предоставени за строеж на къщи за гости, но твърденията бяха, че Манолев си е построил собствена вила в Сандански. Прокуратурата го обвини за даване на неверни данни за получаване на европейско финансиране. Миналия септември той бе оправдан от Върховния касационен съд, като преди това същото стори Благоевградският окръжен съд.

Името на Александър Манолев попадна и в прословутия запис с гласа на Бойко Борисов, който изтече през лятото на 2020 г. - в него лидерът на ГЕРБ обиждаше Цвета Караянчева. Гласът, приличащ на този на бившия премиер, казваше в записа следното: "Манолев ще изгори, ще му повдигнем днеска или утре обвинение, ще го съсипем. Аз го предупредих. Не, там и кметът ще изгори. И така... Но аз ще изгоря всичко, да не изгори Елена Йончева. Един няма да пощадя от нашите".

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