Пагубен за българския футбол рефер ще ръководи най-важното домакинство на Левски в Европа

Българският шампион продължава историческия си поход в Европа. Левски се класира за плейофите на предварителната фаза на Шампионска лига, след като преодоля Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати в предните три кръга. Сега пред "сините" предстои най-трудното препятствие по пътя към групите на "турнира на богатите". Те ще се изправят срещу гръцкия шампион АЕК Атина. Първият мач ще се изиграе във вторник, 18 август, на Националния стадион "Васил Левски", а реваншът в южната ни съседка е насрочен за 26 август.

Ясна е съдийската бригада за Левски - АЕК

От УЕФА обявиха съдийската бригада за домакинския мач на "сините". Двубоят е поверен на 37-годишния Глен Ниберг, който преди 7 години отново ръководи двубой на Левски. На 1 август 2019 година той бе главен съдия при тежкото поражение с 0:4 от АЕК Ларнака в мач от Лига Европа. Асистенти на шведа ще бъдат сънародниците му Махбод Бейги и Андреас Сьодерквист, които са помощници и на мача срещу АЕК Ларнака преди седем години. Четвърти съдия ще бъде Адам Ладебек - също от скандинавската страна. За ВАР ще отговарят нидерландците Денис Хиглер и Ервин Бланк.

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Мачът във вторник ще бъде втори за Ниберг след участието му на Мондиал 2026. Преди седмица той свири при домакинската загуба на Цървена звезда с 0:2 от Апоел Беер Шева в третия предварителен кръг на Шампионска лига. На Световното в САЩ, Мексико и Канада шведът ръководи три мача. Два от груповата фаза: Гана - Панама (1:0) и Кюрасао - Кот д'Ивоар (0:2), както и 1/16-финала между Испания и Австрия (3:0).

Ниберг носи лоши спомени на българския футбол

Иначе, освен при разгрома на Левски, Ниберг носи лоши спомени и на феновете на ЦСКА, както и на тези на Лудогорец. Той бе главен съдия при поражението на "армейците" с 1:5 като гост на Рома в Лигата на конференциите през 2021 година. Два месеца по-късно шведът ръководи мача от групите на Лига Европа между Брага и Лудогорец (4:2). Ниберг свири и при загубата на националния отбор с 0:3 от Грузия в световна квалификация на 7 септември 2025 година.

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