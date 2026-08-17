Хотелиерите в Северна Гърция настръхнаха срещу българите: Искат властите да вземат мерки

Хотелиерите в Северна Гърция са възмутени от несправедливост, свързана с българите в района. Според местните предприемачи много българи отдават незаконно имотите си в Северна Гърция под наем и поради тази причина хотелиерите настояват властите да предприемат масирани проверки на чужденците.

Това е поредната година, в която гърците и местната власт протестират срещу българи-собственици на имоти, които ги отдават на туристи без да плащат данък. За разлика от тях гърците плащат високи данъци и са подложени на проверки от министерството на туризма. Поради тази причина и цените при гръцките собственици са много по-високи.

Къщи и вили, собственост на българи, турци и граждани на други балкански страни, се предлагат под наем в цялата яка от Александруполис до Солун и в района на Катерини.

Още: От село със стари къщи и ниви с царевица до топ курорт: Как българите преобразиха гръцко селище

Резервациите и рекламирането на имотите се случват в сайтове в чужбина, което гръцката данъчна служба не може да контролира, предаде БНР.

От своя страна наемателите се представят за приятели или роднина на собственика и не подлежат на санкции.

Над 30 000 нелегални места за настаняване

Заместник-кметът на Александруполис Петрос Кириакидис съобщава, че половината от апартиментите, наемани от туристите, са в сивия сектор.

Още: Гърция с 25% ръст в туризма само за първите 5 месеца

Турците пък инвестират в скъпи хотели и ресторанти в центъра на града. Техните собственици са от турски произход, но с българско гражданство, което им дава права на европейски граждани.

От съюза на хотелиерите на Халкидики посочват, че балкански собственици предлагат нелегално повече от 30 000 стаи. Туристите ги предпочитат, защото цените са много по-ниски, отколкото на гърците.

Поради тази причина местните настояват за законодателни промени и масирани проверки на имотите на чужденците.