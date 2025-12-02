Стадион „Българска армия“ спечели престижна награда още преди да е отворил врати

Реконструкцията на стадион „Българска армия“ върви с пълна сила. Грубият строеж на съоръжението е към своя край, а феновете на ЦСКА чакат с нетърпение да се завърнат на трибуните за новия сезон в Първа лига, който ще стартира през месец юли 2026 година. Още преди да е отворил врати обаче стадионът на „червените“ спечели престижна награда. Това съобщиха от архитектурното студио IPA, което е отговорно за външния вид на „Армията“.

„Армията“ спечели вота на публиката

От IPA обявиха, че стадион „Българска армия“ е спечелил вота на публиката на „Archello Awards 2025“. Във всяка категория се връчват по две награди – една на международното жури и една на публиката. За победител на журито бе избран проект на търговски хъб в Саудитска Арабия. От IPA честитиха на ЦСКА за спечелената награда, както и на целия екип, който работи неуморно по реализирането на реконструкцията на „Армията“.

От IPA се похвалиха с големия успех

„Стадион „Българска армия“ спечели вота на публиката в Archello Awards 2025! С радост споделяме, че проектът за реконструкция на стадион „Българска армия“ беше избран от публиката за победител в категория Unbuilt Leisure Project of the Year. Честита награда на ЦСКА София, честито на целия екип, който работи с отдаденост и страст, и огромна благодарност на всички, които подкрепиха проекта!“, съобщиха от архитектурното студио.

