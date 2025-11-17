ЦСКА направи първи тестове на „Българска армия“ (ВИДЕО)

Столичният гранд ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на стадион „Българска армия“. Това съобщиха от самия клуб, като публикуваха и видео. На новия си стадион „армейците“ ще имат последно поколение аудиовизуални системи. На стадиона ще има общо 34 клъстъра, като от ЦСКА тестваха един от тях. В сектор „А“ ще бъдат поставени още 4 аудио системи. Освен озвучителната система, във „впечатляващо шоу“ ще бъдат включени още информационните табла, LED периметрите и осветлението на стадиона.

„Стадион „Българска армия“ ще сбъдва мечти“

Ето какво написаха от ЦСКА: „Съвсем скоро стадион „Българска армия“ отново ще е място, където заедно ще събдваме мечти – и всеки миг ще е неповторим! Ключова роля за съвършеното изживяване на „червените“ фенове ще играе цял комплекс от аудиовизуални системи от последно поколение, а доказателство за ефективността им получихме още с първия тест на един от клъстърите от озвучителната система на трибуните, производство на американската компания Electro Voice. Същият се състои от две основни озвучителни тела и съббуфер под тях, като по протежение на козирката над всички сектори ще бъдат монтирани общо 34 броя идентични клъстъри.

„При първоначалния тест бяха постигнати нивата на звуково налягане според изискванията на УЕФА“

Отделно в сектор А ще бъдат поставени още 4 специални аудио системи, които ще насищат игралното поле с необходимите нива на озвучаване. Макар и само с един клъстър, още при първоначалния тест бяха постигнати нивата на звуково налягане според изискванията на УЕФА, а в допълнение бяха проведени успешни тестове за разбираемостта на речта. Очакванията са след монтирането на всички озвучителни тела по козирката на „Армията“ резултатите да са изключително впечатляващи, а изживяването на феновете наистина да е неповторимо.

„Предвидени са индивидуални системи за озвучаване“

Озвучителната система, информационните табла, LED периметрите и осветлението на стадиона - основно, на трибуните и на фасадата, ще бъдат интегрирани в общо впечатляващо шоу. В сектор А и в конкорса на секторите Б, В и Г са предвидени индивидуални системи за озвучаване, които могат да оперират заедно с основната система, но също така и поотделно“, завършиха от клуба.

