Дни преди сблъсъка: Бивш на Левски определи "сините" за фаворит в Лига Европа

След като взе първата си победа в Лига Европа, Левски все по-смело мечтае за излизане от основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир и продължаване към елиминационната фаза. Следващата среща за "сините" е домакинство на полския Ягелония. Бившият футболист на Левски Пламен Андреев, който игра за Лех Познан, говори пред колегите от "Sportal" и даде своето мнение за предстоящия мач на "сините".

Пламен Андреев: "Те са силен тим"

Ето какво каза Пламен Андреев за играта и силните страни на Ягелония: "Ягелония е отбор, който разчита доста на играта с топка. Да държи инициативата. Те са силен тим в европейските турнири в последните няколко години. Силните страни са им точно играта с топка. Ако Левски не ги остави да играят толкова с топката, шансовете да вземат трите точки се увеличават значително. Лично според мен това ще е ключът в този сблъсък от Лига Европа".

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"След този мач "синя" България ще е щастлива"

Андреев мисли, че Левски ще влезе като фаворит в мача: "Според мен те дори влизат като фаворит в двубоя спрямо моментната форма. Мисля си, че след този мач "синя" България ще е щастлива. Лично аз се надявам Левски да вземе трите точки и значително да увеличи шансовете за продължаване напред в Лига Европа. Пожелавам победа на Левски, която да дойде и с добра игра".

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