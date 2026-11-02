Тежка катастрофа с жертва на участъка, където загина Сияна

Шофьор загина при катастрофа на главния път I-3 в района на село Телиш. Инцидентът е станал малко преди 18:00 часа, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова за кореспондента на БТА в Плевен Елина Кюркчиева. По първоначална информация 70-годишният водач на лек автомобил, който се движел в посока Плевен, навлязъл в насрещната лента и се ударил в тежкотоварен камион, управляван от 62-годишен мъж. Шофьорът на леката кола е загинал на място. На мястото са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

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Заради катастрофата временно е ограничено движението в двете посоки по път I-3 в района на разклона за Телиш, в посока Плевен, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Обходният маршрут е през Садовец, Крушовица и Долни Дъбник и обратно. Припомяме, че това е участъкът, на който на 31 март 2025 г. загина 12-годишната Сияна. При катастрофата камион блъсна леката кола, в която момичето пътуваше заедно със своите баба и дядо.

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