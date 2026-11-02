Звезда на Левски след мъката с Дунав: "Този шампионат се печели с такива победи"

Левски се върна на върха на временното класиране в Първа лига, след като постигна късна победа над новака в елита Дунав Русе, а ЦСКА загуби точки при нулевото си равенство срещу Славия. Една от звездите на "сините" - централният защитник Кристиан Макун, изрази своето мнение за срещата с публикация в собствения си сайт. Той заяви, че е много доволен от трите точки, които Левски спечели в Русе и даде заявка за победи в следващите два мача на "сините" - срещу Ягелония и ЦСКА.

Кристиан Макун: "Показахме огромна решителност"

Ето какво написа Кристиан Макун: "Искам да подчертая усилията на целия отбор. Всички футболисти се трудиха до самия край и затова получихме наградата – трите точки. Стана благодарение на постоянството ни. Имахме възможност да вкараме по-рано, но вратарят им беше отличен. Показахме огромна решителност, за да си осигурим успеха. Отборите под нас в класирането имат стимул да ни взимат точки, но ще играем по най-добрия начин, точко както го направихме срещу Дунав. Този шампионат се печели така.

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"Необходимо е да продължим да печелим"

Имахме много трудни мачове и трябва да бъдем фокусирани във всеки един от предстоящите в първенството и Лига Европа. Необходимо е да продължим да печелим, за да триумфираме пак с титлата. Сега е време да се подготвим максимално за домакинството на Ягелония, а след това и за дербито с ЦСКА. Ще направим всичко, за да вземем победите и в двата мача".

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