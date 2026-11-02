Скандал до Киев: Къща с мобилизирани под охрана и твърдения за мъчения на дезертирали украински войници (ВИДЕО)

Голям скандал избухна в близост до украинската столица Киев, след като разгневена тълпа опита да нахлуе в сграда, в която може би има задържани против волята им украински войници. По първоначални данни става въпрос за мобилизирани, но и за войници, които са се самоотлъчили и не са се върнали в поделенията си в срок.
Според правоохранителните органи инцидентът е станал факт, когато частни медици с линейка са съобщили, че им е отказан достъп, нуждаещо се от медицинска помощ. Когато служителите пристигнали, те открили военнослужещи от подразделение на Националната гвардия на Украйна близо до сградата, заедно с тълпа от местни жители. По-рано в интернет се разпространи видеоклип, показващ неидентифициран рускоезичен мъж, който твърди, че в сградата са задържани войници, които са дезертирали. Появиха се данни за четирима сериозно ранени, вследствие на мъчения - Още:
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❗️ Police deny reports of hostages being held near Kyiv According to law enforcement, the incident began when employees of a private ambulance service reported being prevented from reaching a person who needed medical assistance. When officers arrived, they found servicemen from a National Guard unit near a private house, along with a crowd of local residents. Earlier, a video circulated online showing an unidentified Russian-speaking man claiming that soldiers who had gone AWOL were being held inside the building. Senior regional police officials and National Guard commanders are currently at the scene. The circumstances of the incident are being investigated.— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026
Официалното обяснение
Командирът на Националната гвардия на Украйна също се появи на място и даде обяснение. Генерал Олександър Пивненко заяви, че частната къща в село Петропавловская Борщаговка, Киевска област, е била използвана за временно настаняване на мобилизирани военнослужещи. Там те са преминали регистрация и проверки, преди да бъдат изпратени в учебен център. Според генерала, четирима военнослужещи, задържани след самоволно напускане (дезертьорство), са били откарани в медицински център на Националната гвардия. Други 18 мъже остават в сградата. Пивненко твърди, че всички са добре, не са задържани против волята си и могат да общуват със семействата си.
Ukraine’s National Guard commander Oleksandr Pivnenko says the Petropavlivska Borshchahivka house temporarily accommodated mobilized servicemen undergoing registration and checks before training. Four AWOL soldiers were taken to a National Guard medical center, while 18 remain inside. Pivnenko says an internal inquiry will examine possible misconduct and how servicemen sustained serious injuries. Outside, protesters shouted “shame” and threw eggs at police. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 2, 2026
Генералът каза още, че всяко евентуално неправомерно поведение от страна на военнослужещи ще бъде разследвано като част от вътрешно разследване, което той лично ръководи. Разследването ще проучи и как военнослужещите са получили толкова тежки наранявания.
Пивненко също така настоя, че мястото за настаняване ще трябва да бъде спешно преместено поради заплахата от руски удар. Той обясни, че телефоните на военнослужещите са били конфискувани от съображения за сигурност. На място дойдоха допълнителни служители на Националната гвардия на Украйна.
👀 Military personnel have now arrived at the controversial house near Kyiv Authorities are still investigating allegations of unlawful detention and torture in Petropavlivska Borshchahivka. It seems General Pivnenko's explanations failed to convince the crowd. People gathered outside are trying to kick down the fence and force their way onto the property to free others they believe are still being held inside.— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026
Отвъд официалното
Кореспондент на УНИАН съобщи, че четирима тежко болни са изведени от въпросната сграда и транспортирани в болница. Медик, която е била част от повикания екип, твърди, че вътре има около 25 души. По-рано обаче източници от правоохранителните органи съобщиха пред украинската телевизия ТСН, че вътре е имало само един човек. Киевската регионална полиция също отрече съобщенията за незаконно задържани хора и за убит човек.
⚡️ Four seriously ill people are being taken out of the controversial building near Kyiv According to a UNIAN correspondent, they are being transported to a hospital. A female medic who emerged from the building claims that around 25 people are inside. Earlier, however, law enforcement sources told TSN that only one person was inside. Kyiv regional police had also denied reports of people being unlawfully detained. The big question now is: how many people were actually inside, and why do the accounts from medical personnel and law enforcement differ so dramatically?— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026
"Кой ви даде право да измъчвате хора?" — Пивненко се сблъска с този въпрос, а и с още - по него и военната охрана, както и по полицията, бяха хвърлени яйца. Събралите се пред сградата не останаха доволни от обяснението му. Те поискаха да разберат защо мъжете имат синини около очите и очевидни, според тях, следи от побой. Според възмутените хора, хората в сградата са изтезавани, като събралите се на протест призоваха за освобождаването на всички в сградата.
😨 Protesters near Kyiv have started throwing eggs and lighting flares as tensions escalate A protest is ongoing in Petropavlivska Borshchahivka outside a house used by Ukraine's National Guard to temporarily accommodate mobilized servicemen. The crowd is demanding answers following reports of alleged mistreatment of military personnel.— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026
❗️ One of the hostages has a fractured spine— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026
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