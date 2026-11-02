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Скандал до Киев: Къща с мобилизирани под охрана и твърдения за мъчения на дезертирали украински войници (ВИДЕО)

02 ноември 2026, 20:46 часа 815 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Скандал до Киев: Къща с мобилизирани под охрана и твърдения за мъчения на дезертирали украински войници (ВИДЕО)

Голям скандал избухна в близост до украинската столица Киев, след като разгневена тълпа опита да нахлуе в сграда, в която може би има задържани против волята им украински войници. По първоначални данни става въпрос за мобилизирани, но и за войници, които са се самоотлъчили и не са се върнали в поделенията си в срок.

Според правоохранителните органи инцидентът е станал факт, когато частни медици с линейка са съобщили, че им е отказан достъп, нуждаещо се от медицинска помощ. Когато служителите пристигнали, те открили военнослужещи от подразделение на Националната гвардия на Украйна близо до сградата, заедно с тълпа от местни жители. По-рано в интернет се разпространи видеоклип, показващ неидентифициран рускоезичен мъж, който твърди, че в сградата са задържани войници, които са дезертирали. Появиха се данни за четирима сериозно ранени, вследствие на мъчения - Още:

Официалното обяснение

Командирът на Националната гвардия на Украйна също се появи на място и даде обяснение. Генерал Олександър Пивненко заяви, че частната къща в село Петропавловская Борщаговка, Киевска област, е била използвана за временно настаняване на мобилизирани военнослужещи. Там те са преминали регистрация и проверки, преди да бъдат изпратени в учебен център. Според генерала, четирима военнослужещи, задържани след самоволно напускане (дезертьорство), са били откарани в медицински център на Националната гвардия. Други 18 мъже остават в сградата. Пивненко твърди, че всички са добре, не са задържани против волята си и могат да общуват със семействата си.

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Генералът каза още, че всяко евентуално неправомерно поведение от страна на военнослужещи ще бъде разследвано като част от вътрешно разследване, което той лично ръководи. Разследването ще проучи и как военнослужещите са получили толкова тежки наранявания.

Пивненко също така настоя, че мястото за настаняване ще трябва да бъде спешно преместено поради заплахата от руски удар. Той обясни, че телефоните на военнослужещите са били конфискувани от съображения за сигурност. На място дойдоха допълнителни служители на Националната гвардия на Украйна.

Отвъд официалното

Кореспондент на УНИАН съобщи, че четирима тежко болни са изведени от въпросната сграда и транспортирани в болница. Медик, която е била част от повикания екип, твърди, че вътре има около 25 души. По-рано обаче източници от правоохранителните органи съобщиха пред украинската телевизия ТСН, че вътре е имало само един човек. Киевската регионална полиция също отрече съобщенията за незаконно задържани хора и за убит човек.

"Кой ви даде право да измъчвате хора?" — Пивненко се сблъска с този въпрос, а и с още - по него и военната охрана, както и по полицията, бяха хвърлени яйца. Събралите се пред сградата не останаха доволни от обяснението му. Те поискаха да разберат защо мъжете имат синини около очите и очевидни, според тях, следи от побой. Според възмутените хора, хората в сградата са изтезавани, като събралите се на протест призоваха за освобождаването на всички в сградата.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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