Един от най-опитните пилоти "подари" мястото си във Формула 1 на съперника на Никола Цолов

"Газ до дупка" е спортна рубрика на Actualno.com с автори Дария Александрова и Жанина Колева, посветена на историите, пилотите и големите въпроси във Формула 1 и Формула 2.

Преди месец стана ясно, че отборът на Хаас освобождава Естебан Окон за сметката на основния конкурент на Никола Цолов във Формула 2 Рафаел Камара за сезон 2027 във Формула 1. Опитният французин все пак разполагаше с още няколко възможности да докаже способностите си и евентуално да си намери ново място на стартовата решетка. Сега обаче изглежда, че дори това няма да се случи. Внезапното решение на американския тим да освободи Окон за Гран При на Мексико повдигна сериозни въпроси. Часове преди старта на квалификациите Хаас заяви, че Рио Хиракава ще довърши уикенда.

Хаас напълно зачерква Естебан Окон още преди края на сезона?

Според мнозина това се дължи на спора, който възникна между Окон и отбора по време на втората свободна тренировка в Мексико. След това излязоха новини, че се е стигнало до физически контакт между пилота и шефа на отбора Аяо Комацу, но Окон побърза да отрече тази информация. Без значение, смяната подсказва, че французинът е бил изваден от състава без логична причина. Причината обаче се очертава от месеци наред. Когато Естебан Окон отбеляза напускането си от Хаас с поредното споменаване на фактори извън неговия контрол, това послужи като не толкова фин намек за постепенното и сложно влошаване на отношенията между пилота и отбора. Такива коментари неизбежно водят до спекулации за това какво всъщност стои зад решението, ако то не е чисто и просто избор, основан на представянето на пилота.

Имаше и предположения, че Ферари налага натиск, за да вкара Рафаел Камара в елита. Друга теория беше, че Хаас дава приоритет на търговския аспект. А Окон също има свои критици - онези, които смятат, че той просто не е бил достатъчно добър, след като през последните две години е бил изпреварен по точки от съотборника си Оливър Беърман. Хаас разполагаше с договорна опция да задържи Окон за следващата година и реши да не я активира още преди доста време. Това е значителна промяна, след като Окон беше толкова желан от американския отбор. Когато французинът беше привлечен, шефът на отбора Аяо Комацу беше засипан с въпроси дали това ще проработи, въпреки че нямаше никакво съмнение относно класата на Окон.

Във Формула 1 се знае, че с Окон не се работи лесно

Окон пристигна с репутацията на пилот, с когото понякога е трудно да се работи, който многократно е влизал в конфликти със съотборниците си, и се присъедини, след като беше освободен от Алпин преди последното състезание през 2024 година. Освен това беше известно, че е имал разногласия с предишните си отбори относно степента на предполагаемите проблеми с болида, които според него го възпрепятстваха. Струва си да се припомни също, че Мерцедес в крайна сметка реши, че Окон не е достатъчно добър, за да оправдае замяната на Валтери Ботас по начина, по който го направи Джордж Ръсел. Комацу все пак беше готов да поеме риска. Просто това не се отплати така, както се надяваше.

Комацу, който е работил с младия Окон в Лотус, се надяваше бившите им работни отношения да помогнат нещата да вървят гладко и да предотвратят евентуални напрежения да ескалират. В един конкретен аспект това се оказа успех. Окон и съотборникът му Беърман поддържаха добри работни отношения през целия период. Това, което Комацу е преценил погрешно, е доколко добре би проработило това в по-широк план. Той напълно съзнаваше, че Окон е преживял някои трудни моменти, но приписа това на лошото отношение на Алпин към него. Хаас трябваше да положи големи усилия в началото на 2025 година, за да помогне на пилота да преодолее "психическата тежест", която той носеше поради усещането си, че е бил третиран несправедливо по време на последните състезания от престоя му във френския тим, тъй като отборът се обедини около Пиер Гасли и постепенно изтласка Окон към напускането.

"Изтласкането" на Окон от Алпин не беше случайно

Но отборът започна да забелязва тревожна тенденция: когато резултатите не бяха в полза на Окон, той ставаше отбранителен, напрежението в гаража се покачваше и в Хаас постепенно се усещаше, че в крайна сметка липсваше отговорност за собствените му проблеми. С натрупването на пораженията от Беърман през 2025 година Окон започна публично да повтаря оплаквания относно колата си. По тази причина в началото на новия сезон Хаас положи съгласувани усилия да постигне хармония между Окон и целия екип, работещ от неговата страна на гаража. Но с напредването на годината и стана ясно, че самият отбор има по-сериозни технически проблеми, с които трябва да се справи, напрежението отново се засили.

В крайна сметка екипът смята, че Окон е бил прекалено конфликтен вътрешно, когато отборът е бил притиснат до стената, както и че е поставял под съмнение спецификациите на болида или различията в представянето, или е губил време с безперспективна работа по настройките. Въпреки това в последните състезания Окон се представи по-добре, отколкото някои са склонни да признаят. Той води със 7:3 срещу съотборника си в последните десет състезания. Спадът във формата на Хаас и появата на все повече нестабилност в болидите - този път и от двете страни на гаража - попречиха на Окон да покаже нещо забележително, с което да защити позициите си. Въпреки това дори и това малко възстановяване не промени съдбата на Окон.

Освен това Хаас смяташе, че предвид резултатите и нивото на представяне, които Окон е показал досега, не може да оправдае плащането на заплата, която, както се разбира, възлиза на няколко милиона долара. Справедливо е да се запитаме доколко това се дължи изцяло на факта, че Окон не оправдава парите, които Хаас му плаща, и доколко се дължи на търговската реалност, че Хаас оперира под тавана на разходите и като цяло е с недостатъчно финансиране. Парите бяха най-малко второстепенен фактор при избора на негов заместник. Комацу призна, че ако двама пилоти се оценяват като равностойни по отношение на представянето си, тогава "връзките или пакетите, с които разполагат, имат значение". Смята се, че пристигането на Камара ще донесе търговски ползи от Южна Америка, с които самият Окон не може да се съревновава.

Окон никога не е щял да бъде предпочетен пред Беърман, като се имат предвид подкрепата на Ферари за Беарман, възрастта му и по-големият му потенциал, както и неговата, подобна на тази на Макс Верстапен, толерантност към нестабилността на задната част на болида. Така че, след като Беарман щеше да остане, Окон трябваше да отблъсне тези външни заплахи, за да си спечели мястото. Но той не го направи, а сам влоши ситуацията си. Тъй като тези алтернативи наложиха аргументите си по време на различни тестове с предишни модели, Хаас осъзна: защо да плащат на Окон за работа, за която смятаха, че през сезона някой друг би могъл да свърши, и потенциално по-добре, без багажа и неприятностите, които съпътстват настоящия пилот?

Появата на Камара реши въпроса. От Хаас го тестваха на пистата в Портимао и бяха впечатлени от огромната му скорост в една обиколка - толкова силна, че в този ден дори Беърман не можа да се сравни с него с референтните си обиколки. Това не означава, че Камара е по-бърз от Беърман като цяло, но всъщност служи като доказателство, че в деня на състезанието Камара се открои. Добавете към това професионалното и концентрирано поведение, което бразилецът демонстрира през цялото състезание, и в крайна сметка решението за Хаас беше лесно - особено след като отборът реши, че престоят на Окон в отбора е токсичен заради самия него и трябва да приключи.

Автор: Дария Александрова

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