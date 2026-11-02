Левски вдига летвата за зимната селекция! "Сините" набелязаха футболисти от Лига Европа

Българският шампион Левски вече работи активно по зимната си селекция, като този път погледите на "Герена" са насочени към футболисти, които се представят силно в европейските клубни турнири. Според информация на "Мач Телеграф" столичният гранд следи няколко играчи от Лига Европа, а целта е през януари да бъдат привлечени качествени попълнения, които веднага да повишат конкуренцията в състава на Хулио Веласкес.

Левски търси нов нападател и крило

Основните приоритети пред спортно-техническото ръководство са две позиции – централен нападател и флангови футболист. Веласкес настоява за подвижен голмайстор, който да внесе повече ефективност в предни позиции. Другата цел е крило със силен десен крак, с каквото според информацията на изданието в момента "сините" не разполагат.

Идеята е клубът да се насочи към по-малък брой попълнения, но с доказани качества. Скаутите вече следят изявите на потенциалните нови играчи в Лига Европа, където самият Левски участва през настоящия сезон.

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Неяснота около Бала и Сангаре, възможна раздяла с Переа

Плановете за селекцията са свързани и с бъдещето на няколко футболисти от настоящия състав. Евертон Бала и Мустафа Сангаре все още не са подписали нови договори, твърди "Мач Телеграф". Контрактите им са до лятото на 2027 година, което поставя ръководството пред необходимостта да подготви резервни варианти, ако не се стигне до споразумения.

Не е изключена и раздяла с Хуан Переа. Нападателят може да бъде продаден или преотстъпен, ако се появи подходящ кандидат, готов да поеме част от възнаграждението му.

Нов подход към трансферния пазар

На "Герена" се стремят да повторят успеха с летните попълнения Рейналдо и Сержиньо, които бързо намериха място в състава. Обсъжда се и допълнително укрепване на ръководните структури и скаутското звено на клуба.

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