90 минути закъснение, дузпа и червен картон: Драма на наводнения "Тича"

Черно море постигна втора поредна победа в Първа лига, след като надви Ботев (Враца) с 1:0 в двубой от 14-ия кръг. Единственото попадение на стадион "Тича" реализира Селсо Сидней от дузпа в 70-ата минута. Срещата премина при необичайни обстоятелства, след като проливният дъжд във Варна наложи отлагане на началото с час и половина. В края пък напрежението ескалира заради претенции на гостите за наказателен удар, а след последния съдийски сигнал вратарят Марин Орлинов получи червен картон.

Наводнен терен забави началото с 90 минути

Двубоят трябваше да започне в 17:00 часа, но сериозните валежи във Варна наводниха части от игрището. След инспекция на съдийската бригада, официалните лица и представители на двата клуба беше взето решение първият съдийски сигнал да бъде отложен за 18:30 часа. Домакините използваха специализирана техника, за да отводнят терена и да осигурят условия за игра.

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След началото Ботев (Враца) създаде няколко добри положения. В 25-ата минута Хосе Гайегос преодоля Ертан Томбак, но не успя да победи вратаря Кристиан Томов. Малко по-късно Даниел Генов също отправи опасен удар, който премина покрай вратата. През втората част врачани продължиха да търсят попадение. В 62-рата минута Томов отрази изстрел на Мартин Смоленски, а при добавката Гайегос не намери целта.

Дузпа донесе трите точки на Черно море

Развръзката настъпи в 70-ата минута. Грешка в отбраната на гостите позволи на Селсо Сидней да навлезе в наказателното поле, където беше повален с шпагат от Иван Горанов. Главният съдия Любослав Любомиров посочи бялата точка, а потърпевшият се нагърби с изпълнението и хладнокръвно реализира за 1:0. Така Черно море успя да материализира едно от положенията си и да се приближи до трета победа от началото на шампионата.

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Напрежение след последния съдийски сигнал

Най-драматичните моменти дойдоха в добавеното време, когато футболистите на Ботев (Враца) поискаха дузпа за нарушение в наказателното поле на домакините. Ситуацията беше продължително разглеждана с помощта на ВАР, но в крайна сметка наказателен удар не беше отсъден. Недоволството на врачани продължи и след последния съдийски сигнал. Вратарят Марин Орлинов изпусна нервите си и получи директен червен картон.

С успеха Черно море събра 12 точки, изпревари Ботев (Враца), който остава с 10.