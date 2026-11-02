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Куп руски авиобомби и десетки убити в укритие: Зеленски показа потресаващо ВИДЕО

02 ноември 2026, 20:55 часа 902 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України/Facebook
Куп руски авиобомби и десетки убити в укритие: Зеленски показа потресаващо ВИДЕО

"Ужасяваща руска атака срещу село Комишуваха в Запорожка област. От тази сутрин селището е било ударено няколко пъти от авиобомби. Ударите са били насочени към училище, използвано за хуманитарни цели – там хората са получавали хуманитарна помощ. След първия въздушен бомбен удар е последвал двоен удар с още 9 бомби, насочени специално към убежището, където хората са се укривали. За съжаление, вече има потвърдено 18 убити. Моите съболезнования на техните семейства и близки. Петима души са ранени. На мястото се провежда спасителна операция и издирването на хора продължава. Изключително трудно е. Участват военни сили, екипи за първа помощ и специални служби". Това написа в официалните си профили във Facebook украинският президент Володимир Зеленски, като приложи и видеокадри от мястото на трагедията - Още: Руски авиобомби удариха центъра на Краматорск, десетки са ранени (ВИДЕО, СНИМКИ)

След като Зеленски каза, че са загинали 18 души, украинската спешна служба актуализира информацията - 24 потвърдено убити цивилни. Сред тях има и двама загинали служители на украинската спешна служба - Денис Коноваленко и Олексий Сущевски (СНИМКИ). Комишуваха е съвсем близо до сегашната фронтова линия, в Олександриевското направление, което се намира северно от Гуляйполе, Запорожка област, и южно от Покровск. От пролетта на тази година украинската армия успя да осъществи локална офанзива и да принуди руските сили да отстъпят по-на изток в това направление, като отправни точки за сегашните позиции са реките Гайчур (Янчур) и Мокра Яла.

"Руснаците не биха могли да не знаят, че всяка седмица местните жители, останали в Комишуваха, са получавали хуманитарна помощ точно на това място. И това е поредното доказателство, че Русия не иска деескалация и истинска справедливост. След хуманитарната операция в Олешки настъпи момент, в който следващи стъпки можеха да покажат, че напредъкът към мир е възможен. С тези убийства Русия изпраща съвсем противоположен сигнал - Русия разчита на още убийства. Трябва да има отговор на това – отговор от света. Силен и твърд отговор. Отговор на Русия. И подкрепа за Украйна. Трябва да защитим човешки животи. Благодаря на всички, които помагат", добави Зеленски.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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