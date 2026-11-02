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В чужбина захапаха един от топтреньорите ни: Гробокопач!

02 ноември 2026, 12:53 часа 732 прочитания 0 коментара
Снимка: ludogorets.com
В чужбина захапаха един от топтреньорите ни: Гробокопач!

Тежки думи по свой адрес получи един от най-добрите български треньори към днешна дата - Ивайло Петев. 51-годишният наставник бе критикуван в Румъния, където преди 2 години беше начело на Университатя Крайова.

Гробокопач? Не е ли прекалено?

Според популярното издание в северната ни съседка - sport.ro, Петев е "съсипал" местния гранд. Нещо повече - той е наречен "Гробокопач".

Ивайло Петев

"Българинът, който съсипа Университатя Крайова, си намери работа и се справя добре. "Гробокопачът“ от Бание изглежда най-накрая е намерил покой. Той се забавлява добре в Турция. Българският треньор подписа договор с Мардин 1969, отбор от втора дивизия, в края на септември и резултатите са бързи", отбелязва медията в материал от тези дни.

Какво свърши Петев в Крайова?

Повод за тази атака към бившия треньор на Лудогорец, Динамо (Загреб), Босна и Херцеговина и др., беше престоят му в Крайова в периода 2023-2024 година. Колегите отвъд Дунава припомнят, че той е отишъл в Университатя с амбицията да спечели Купата на Румъния и да завърши между първо и трето място в първенството. Вместо това българинът отпадна рано за Купата и остана далеч зад шампиона ФКСБ. Това накара ръководството да го уволни още в хода на сезона. Петев записа 20 мача начело, в които постигна 10 победи, 5 равенства и допусна 5 загуби.

От дъното до подем

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След напускането на Румъния роденият в Ловеч наставник работи в ОАЕ, където обаче изкара само 6 мача начело на ФК Банияс. В тях той допусна 5 загуби и едно равенство. Последва година, в която той не си намери отбор, за да застане начело на турския втородивизионен Мардин 1969 този септември. В първите 5 шампионатни мача Петев и компания записаха 4 победи и само 1 поражение.

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Лудогорец Ивайло Петев Университатя Крайова спортни статии
Адриана Димитрова
Адриана Димитрова Редактор
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