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Главчев отговори на Демерджиев: Конфликт на интереси се установява по закон, а не според нечии желания

02 ноември 2026, 20:36 часа 896 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Главчев отговори на Демерджиев: Конфликт на интереси се установява по закон, а не според нечии желания

Установяването на конфликт на интереси се извършва съгласно закона, а не според желанията на когото и да било. Това написа председателят на Сметната палата Димитър Главчев във Фейсбук за решението на иституцията да не разгледа сигнала на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски.

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"Установяването на конфликт на интереси се извършва съгласно Закон за противодействие сред лица, заемащи публични длъжности", а не според желанията, на когото и да било. По сигнала на г-н Демерджиев такъв не е установен, за което има единодушно прието Решение на Сметна палата. Това решение касае единствено липсата на конфликт на интереси на г-н Пеевски, съгласно предоставените данни в сигнала. Същият закон се прилага и за необходимостта за декларирането или недкларирането на обстоятелствата, изложени в същия сигнал.Проверката в публичния регистър продължава. Сигналът е препратен на НАП и СГП, съгласно цитираното Решение на Сметна палата", написа Димитър Главчев, председател на Сметната палата.

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Сметна палата Делян Пеевски Димитър Главчев Иван Демерджиев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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